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Golpe para Brasil: Militão se pierde el Mundial 2026 tras cirugía

El defensa brasileño Éder Militão quedó descartado del Mundial 2026 tras someterse a una cirugía en Finlandia por una grave lesión en el muslo izquierdo

  • 28
  • Abril
    2026

El defensa brasileño Éder Militão quedó fuera de la Copa del Mundo 2026 luego de someterse a una intervención quirúrgica por una grave lesión muscular que lo mantendrá alejado de las canchas durante varios meses.

Diagnóstico en Finlandia confirma lo peor

Tras resentirse durante un partido con el Real Madrid, el zaguero viajó a Turku, Finlandia, para consultar a un especialista. Ahí se confirmó una lesión severa en el muslo izquierdo, con alto riesgo de rotura total del tendón.

Ante el panorama, el jugador fue intervenido quirúrgicamente de inmediato para evitar mayores complicaciones y preservar su carrera profesional.

Cinco meses fuera y adiós al Mundial

La recuperación de Militão se extenderá, al menos, hasta octubre, lo que lo deja sin posibilidades de integrar la convocatoria de la selección de Brasil para el Mundial de 2026.

El defensor, que participó con la "Canarinha" en Qatar 2022, deberá esperar al siguiente ciclo mundialista para volver a aspirar a disputar el torneo.

El club español confirmó la intervención mediante un parte médico:

“Nuestro jugador Éder Militão se ha sometido con éxito a una intervención por la rotura del tendón proximal del bíceps femoral de la pierna izquierda. Comenzará su recuperación en los próximos días”.

La operación fue realizada por el doctor Lasse Lempainen bajo supervisión del cuerpo médico del club.

Crisis de lesiones en el Real Madrid

La baja de Militão profundiza los problemas físicos del conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa, que ya enfrenta múltiples ausencias clave.

Jugadores como Rodrygo, Arda Güler y Thibaut Courtois también han estado fuera por lesión, debilitando al equipo en el tramo final de la temporada.

Desde el Mundial de 2022, Militão ha atravesado una etapa complicada en lo físico, acumulando nueve lesiones, tres cirugías y más de 600 días de inactividad.

La más reciente dolencia se produjo durante el duelo ante el Alavés en el Santiago Bernabéu. Aunque salió al descanso por precaución, los estudios posteriores confirmaron la gravedad del problema.


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