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Golpe para Alemania: Serge Gnabry no jugará el Mundial 2026

El delantero alemán Serge Gnabry confirmó que no disputará el Mundial 2026 debido a una lesión de abductores sufrida en un entrenamiento con el Bayern Múnich

  • 22
  • Abril
    2026

El internacional alemán Serge Gnabry anunció este miércoles que no podrá disputar el Mundial de 2026, tras confirmarse una lesión de abductores que lo dejará fuera de actividad por un periodo prolongado.

A través de sus redes sociales, el atacante del Bayern Múnich lamentó el desenlace:

“En cuanto al sueño de jugar el Mundial con la selección tengo que decir que lamentablemente se ha acabado”.

Lesión en la recta final de la temporada

El problema físico se originó en uno de los entrenamientos previos al duelo ante el Stuttgart, en el que el Bayern aseguró de manera anticipada el título de la Bundesliga.

La lesión llega en un momento determinante, cuando el club bávaro aún competía en distintos frentes y el jugador mantenía un rol relevante dentro del equipo.

Durante la temporada, Gnabry logró consolidarse como una pieza importante en el esquema del Bayern, incluso adaptándose a funciones más centradas en el ataque.

Ante la ausencia de Jamal Musiala en varios tramos del curso, el alemán asumió mayor responsabilidad ofensiva y sumó minutos de manera constante.

Además, tuvo participación destacada en la UEFA Champions League, donde fue titular en la serie de cuartos de final frente al Real Madrid.

 

 


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