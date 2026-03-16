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Internacional

Crece temor por crisis energética ante fuertes ataques con drones

El conflicto en Medio Oriente desató que el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz se detuviera, siendo un golpe para la economía mundial

  • 16
  • Marzo
    2026

El temor ante una crisis energética global aumentó este lunes mientras que el conflicto en Medio Oriente se intensfica por las agresiones de Estados Unidos e Israel en contra de Irán.

La guerra desatada por los ataques de Estados Unidos e Israel provocaron que, durante más de dos semanas, Irán ataque con regularidad a Israel, específicamente las bases estadounidenses e infraestructura energética con drones y misiles.

Esto desató que el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz se detuviera, siendo un golpe para la economía mundial debido a que por este paso se traslada una quinta parte del petróleo mundial.

Por ello, el petróleo se mantuvo obstinadamente por encima de los 100 dólares por barril el lunes.

Se situaba en $104 dólares en las primeras operaciones, un alza de casi el 45% desde que Estados Unidos e Israel atacaron a Irán el 28 de febrero. Durante el conflicto ha llegado a dispararse hasta alrededor de $120 dólares.

Califica como 'delirantes' afirmaciones de negociar en la guerra

Ante esto, el ministro de Exteriores Iraní, Abbas Araghchi, calificó de “delirantes” las afirmaciones de que su país podría estar buscando un fin negociado de la guerra, y escribió en una publicación en redes sociales a primera hora del lunes que su país no buscaba ni una “tregua ni conversaciones”.

Estos comentarios se emitieron después de que un dron impactó un tanque de combustible cerca del Aeropuerto Internacional de Dubái, el más transitado del mundo en tráfico internacional de pasajeros, lo que provocó un gran incendio.

Los bomberos lograron contener las llamas y no se reportaron heridos, pero el aeropuerto suspendió temporalmente todos los vuelos antes de reanudarlos unas horas después.

En tanto, Israel ha llevado a cabo unos 7,600 ataques contra Irán hasta ahora, lo que deja fuera de combate al 85% de sus defensas antiaéreas, dijo el portavoz militar teniente coronel Nadav Shoshani.

También ha destruido el 70% de los lanzadores de misiles de Irán, pero Shoshani dijo que Israel aún tiene millas de objetivos para atacar y continuaría los ataques “durante el tiempo que sea necesario”.


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