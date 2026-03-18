Scaloni anuncia lista con Messi para amistoso ante Guatemala

La selección de Argentina ya tiene definida su convocatoria para el amistoso frente a Guatemala del próximo 31 de marzo, un encuentro que servirá como despedida ante su afición antes de encarar la Copa del Mundo de 2026. El técnico Lionel Scaloni incluyó al capitán Lionel Messi, así como al joven Gianluca Prestianni y algunas novedades en defensa.

El duelo se disputará en La Bombonera y llega tras la cancelación de la Finalissima ante España, lo que obligó a la Albiceleste a reorganizar su agenda de preparación.

Este compromiso marcará el último partido del combinado nacional en territorio argentino antes del Mundial que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

#SelecciónMayor 📋Lista de convocados por el entrenador Lionel Scaloni para la Fecha FIFA de marzo.



¡Vamos Argentina! 🇦🇷 pic.twitter.com/dzyWhNClTD — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) March 18, 2026

Nuevas caras y base campeona

En la lista destacan los primeros llamados a la selección mayor de los defensores Tomás Palacios, de Estudiantes de La Plata, y Gabriel Rojas, de Racing Club, quienes buscarán ganarse un lugar de cara a la cita mundialista. Además, el cuerpo técnico mantiene la base de jugadores que conquistaron el título en Qatar 2022.

La convocatoria también presenta algunas decisiones llamativas. El delantero José López regresa al equipo, mientras que Joaquín Panichelli no fue considerado. Asimismo, el estratega se inclinó por Nicolás Paz y Prestianni, dejando fuera a Franco Mastantuono.

Ausencias por lesión y ajustes

Entre las bajas más importantes figuran Giovani Lo Celso, Lisandro Martínez y Lautaro Martínez, quienes no estarán disponibles debido a lesiones. También destacan las ausencias de Facundo Medina y Mastantuono, este último fuera por decisión técnica.

Tras la suspensión de la Finalissima, Argentina realizará una semana de entrenamientos en el predio de la AFA en Ezeiza antes de enfrentar a Guatemala en Buenos Aires.

Convocatoria completa

Arqueros: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso.

Defensores: Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Leonardo Balerdi, Marcos Senesi, Nicolás Otamendi, Tomás Palacios, Nicolás Tagliafico, Gabriel Rojas y Marcos Acuña.

Mediocampistas: Leandro Paredes, Máximo Perrone, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Valentín Barco, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Nicolás Paz y Thiago Almada.

Delanteros: Lionel Messi, Giuliano Simeone, Gianluca Prestianni, Nicolás González, José López y Julián Álvarez.

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