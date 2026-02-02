Podcast
rayados_tigres_concachampions_efe55fa356
Deportes

Tigres y Rayados, listos para debutar en la Concachampions 2026

Tigres abre ante Forge el 3 de febrero en Canadá y define en casa el 10. Rayados debuta el 4 de febrero ante Xelajú en Guatemala y juega la vuelta el 11

  • 02
  • Febrero
    2026

Tigres y Rayados ya tienen fechas y horarios para iniciar su camino en la Copa de Campeones de la Concacaf 2026, torneo que arrancará en febrero y que otorgará al campeón un boleto al Mundial de Clubes de 2029.

El sorteo colocó a ambos clubes de Nuevo León en lados opuestos del cuadro, por lo que únicamente podrían encontrarse en una eventual Final.

Tigres abre la actividad ante Forge

El primer equipo regio en entrar en acción será Tigres, que disputará el duelo de Ida frente al Forge FC el martes 3 de febrero en el Hamilton Stadium, en Canadá.

La serie se definirá una semana después, el martes 10, cuando los felinos reciban a los canadienses en el Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza, a las 21:00 horas.

Forge ya sabe lo que es jugar en Monterrey, porque fue rival de Rayados en la edición pasada, eliminatoria que los albiazules resolvieron con un contundente global de 5-0.

Rayados viaja a Guatemala

El Club de Futbol Monterrey debutará el miércoles 4 de febrero ante Xelajú en el Estadio Cementos Progreso, en Ciudad de Guatemala, a las 19:00 horas.

La vuelta se celebrará el miércoles 11 en el “Gigante de Acero” de Guadalupe, donde los albiazules buscarán sellar su pase a la siguiente fase.

Ambos clubes ya se midieron hace más de una década, en los Cuartos de Final de la edición 2012-2013, cuando Rayados se impuso con un 3-1 en la ida y empató 1-1 en casa.

Rutas posibles rumbo al título

Si Tigres supera a Forge, podría enfrentar en Octavos al ganador del cruce entre Cincinnati FC y O&M FC. En su sector del cuadro también aparecen América e Inter Miami, posibles rivales en instancias posteriores.

Por su parte, Monterrey se mediría en Octavos con el vencedor de la serie entre Cruz Azul y Vancouver FC, siempre y cuando avance ante Xelajú. En su lado figuran además Pumas, Toluca y LAFC como eventuales obstáculos en la ruta al campeonato.

 


Comentarios

Etiquetas:
