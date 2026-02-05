Rayados, de Guatemala a ‘Guatepeor’ en torneos internacionales

Los aficionados de Rayados dicen que su equipo es “el más internacional de Nuevo León”; sin embargo, el Monterrey sufre últimamente para ganar juegos en los torneos internacionales, ya sea en Concachampions, Leagues Cup y Mundial de Clubes.

Anoche, con golazo en tiempo de compensación (al 90’+2) de Jesús Manuel “El Tecatito” Corona, La Pandilla apenas rescató un empate de 1-1 en su visita a Xelajú, en la cancha del Estadio Mario Camposeco, en Quetzaltenango, Guatemala, en la ida de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026.

Con ello, el cuadro albiazul registra apenas una victoria en los más recientes 10 encuentros oficiales en torneos internacionales, al considerar las batallas de visita y de local, a cambio de tres derrotas y seis empates, con 13 goles a favor y 13 en contra, para una diferencia de goles de cero.

En el desafío de este miércoles, los guatemaltecos se fueron arriba al 83’ con diana de Joffre Escobar.

El cotejo de vuelta será el miércoles de la próxima semana a las 21:00 horas, en el “Gigante de acero”.

Ficha

Fútbol

Copa de Campeones de la Concacaf 2026

Primera ronda

Juego de ida

Xelajú 1-1 Rayados

Estadio Mario Camposeco

Quetzaltenango, Guatemala

Entérate

Estos son los últimos 10 partidos oficiales de Rayados en torneos internacionales, y el resultado obtenido en los 90 minutos reglamentarios de cada encuentro:

Concachampions 2025, Ida de Octavos de Final: Whitecaps 1-1 Rayados

Concachampions 2025, vuelta de octavos de final Rayados 2-2 Whitecaps

Leagues Cup 2025, Jornada 1: Rayados 2-3 Cincinnati

Leagues Cup 2025, Jornada 2: Rayados 1-1 New York Red Bull*

Leagues Cup 2025, Jornada 3: Rayados 0-2 Charlotte FC

Mundial 2025, Jornada 1: Rayados 1-1 Inter de Milán

Mundial 2025, Jornada 2: River Plate 0-0 Rayados

Mundial 2025, Jornada 3: Urawa Reds 0-4 Rayados

Mundial 2025, octavos de final Borussia Dortmund 2-1 Rayados

Concachampions 2026, Ida de Primera Ronda: Xelajú 1-1 Rayados

*Rayados ganó 5-3 en serie de penaltis

Comentarios