De acuerdo con el mexicano, su monoplaza sufrió alguna avería debido a que sufrió dos paradas forzosas que lo mandaron hasta la última posición

Inicio / Deportes / Checo Pérez revela modificaciones en monoplaza para GP de Austria

El piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez clasificó en el último lugar de la tabla de prácticas para el Gran Premio de Austria de la Fórmula 1.

Durante la conferencia de prensa, el piloto de la escudería Cadillac reveló que cambiarán "la parte eléctrica y el motor" con el fin de tener un "día limpio".

"Si miramos el lado positivo, Valtteri uvo una gran sesión esta mañana. Vimos algo de luz con las nueva evoluciones, pero por desgracia rodé muy poco hoy".

De acuerdo con el mexicano, su monoplaza sufrió alguna avería debido a que sufrió dos paradas forzosas: al final de la primera sesión y al principio de la segunda, en la que ni siquiera logró marcar tiempo.

"No acabamos de entender aún cuál fue mi problema, así que cambiaremos la parte eléctrica y el motor -algo que, por fortuna, estaba previsto-, para asegurarnos de tener un día limpio mañana, ya que tenemos aún mucho trabajo por delante.

Ojalá podamos descubrir dónde estamos realmente y tengamos un día bastante mejor", recalcó 'Checo'.

En el marco de la carrera, la Fórmula 1 declaró alerta por la ola de calor que invade a Europa, la cual ya cobró decenas de vidas, en su mayoría de adultos mayores.

F1 declara alerta para GP de Austria por ola de calor

La Fórmula 1 declaró una alerta por la ola de calor que arrasa con Europa, dando paso a la activación de los protocolos estipulados por las altas temperaturas para el Gran Premio de Austria.

Se aplica un peligro por calor cuando se pronostican temperaturas superiores a 31 °C para el día de la carrera.