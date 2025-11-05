Hermano de Bukele presenta candidatura a la federación de fútbol

El hermano del presidente de El Salvador, Yamil Bukele, presentó su candidatura a las elecciones de la junta directiva de la Federación Salvadoreña de Futbol (Fesfut).

Actualmente, Yamil Bukele es el presidente del gubernamental Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES) y anticipó que, de ser elegido, mantendrá al frente de la selección mayor al colombiano Hernán Darío Gómez, el cual tiene contrato hasta el 31 de diciembre.

"Este servidor le va a dar la continuidad a Hernán Darío Gómez y su equipo. Por supuesto que vamos a ir viendo la evolución que va teniendo la selección", declaró el dirigente deportivo.

Apenas el pasado 20 de octubre, el Comité de Regularización enviado por la FIFA a El Salvador convocó a las elecciones de las nuevas autoridades para el periodo 2025-2029.

Estas elecciones, en las cuales únicamente Bukele ha mostrado el interés público de participar, serán el próximo 12 de diciembre durante una reunión extraordinaria en la que las autoridades enviadas por el máximo organismo del futbol actuarán como Comité Electoral.

Además, se prevé que con esta elección concluya la intervención de la FIFA en el futbol salvadoreño, debido a que decidió conformar un comité de regularización después de que la Festfut se quedara sin representantes tras la conclusión del periodo de las autoridades en julio de 2022.

Antes de eso, la Fiscalía General de la República (FGR) allanó las instalaciones de la Fesfut, en San Salvador, como parte de una investigación por supuesta administración fraudulenta y lavado de dinero.

Esta investigación se derivó después de que presentara una denuncia por una entidad del gobierno salvadoreño de deportes.

Entonces se estableció un primer comité, que fue encabezado por el abogado salvadoreño Humberto Sáenz Marinero, mientras que el actual tomó posesión en septiembre de 2024 y está a cargo del panameño Rolando González, quien fue gerente de selecciones de la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut).

Comentarios