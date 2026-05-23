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Muere Javier de la Torre, hermano del 'Yayo' y primo del 'Chepo'

Aunque Javier tuvo un perfil más alejado de los reflectores, su partida toca las fibras más sensibles de la comunidad futbolística

  • 23
  • Mayo
    2026

El entorno del Club Deportivo Guadalajara y el balompié nacional se encuentran de luto tras confirmarse el lamentable fallecimiento de Javier de la Torre Menchaca, integrante de una de las dinastías más respetadas, laureadas e influyentes en la historia de las Chivas y del deporte en México.

Aunque Javier optó por mantener un perfil más alejado de los reflectores de las canchas en comparación con otros miembros de su familia, su partida toca las fibras más sensibles de la comunidad futbolística de Jalisco, la cual siempre ha arropado con enorme cariño a los herederos de este histórico apellido.

Un lazo profundo con la época dorada del "Campeonísimo"

El vínculo de la familia De la Torre con el Rebaño Sagrado es profundo y de tintes legendarios. Javier de la Torre Menchaca fue hijo del mítico entrenador del Guadalajara, Don Javier de la Torre Jiménez, conocido entrañablemente como el "Ingeniero".

Don Javier fue la mente maestra desde el banquillo durante la época dorada del "Campeonísimo" en la década de los 60. Bajo su tutela, el conjunto rojiblanco conquistó:

  • Cinco títulos de liga.

  • Un total de diez campeonatos oficiales.

  • La consolidación definitiva de la grandeza del club a nivel nacional.

Además de este legado paterno, Javier era hermano de Eduardo "Yayo" de la Torre, exjugador histórico y director técnico, y primo hermano de Néstor de la Torre y José Manuel "Chepo" de la Torre, ambos con destacadas trayectorias como futbolistas, directivos y estrategas campeones.

El gremio deportivo expresa sus condolencias

Tras difundirse la noticia de su deceso, diversas personalidades del gremio deportivo, analistas, aficionados y exmiembros de la institución rojiblanca manifestaron sus condolencias y solidaridad hacia Eduardo, Néstor, el 'Chepo' y el resto de la familia De la Torre Menchaca en este difícil momento.

Por su parte, las autoridades del balompié nacional emitieron un pronunciamiento oficial para unirse a la pena que embarga a los deudos.

“La Federación Mexicana de Futbol lamenta profundamente el sensible fallecimiento de JAVIER DE LA TORRE MENCHACA, hermano de Eduardo ‘Yayo’ de la Torre, quien fue auxiliar técnico de la Selección Nacional de México. Nuestras más sinceras condolencias y nos unimos a la pena que embarga a su familia y amigos en este difícil momento”, compartió la FMF a través de un comunicado.


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