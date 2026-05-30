Localizan con vida a tripulantes de barco desaparecido

Los cuatro tripulantes del barco Júpiter, desaparecido desde principios de mayo durante una travesía por el mar Caribe, fueron localizados con vida y se encuentran en condición estable, de acuerdo con información proporcionada por familiares de los navegantes.

La noticia fue confirmada por Ramiro Lozano, hermano del capitán colombiano Henry Lozano, quien informó que el hallazgo fue realizado por rescatistas mexicanos.

Aunque no ofreció detalles sobre la ubicación exacta de la embarcación, aseguró que las labores para poner a salvo a la tripulación continúan en desarrollo.

Casi un mes sin noticias del Júpiter

La embarcación, de bandera dominicana, partió el pasado 4 de mayo desde Manzanillo, en República Dominicana, con destino a Cartagena de Indias, Colombia.

El recorrido estaba previsto para completarse en un periodo de entre cinco y seis días.

Sin embargo, con el paso de las semanas no se volvió a tener comunicación con el barco, lo que generó preocupación entre familiares y autoridades marítimas de la región.

A bordo viajaban el capitán colombiano Henry Lozano y los ciudadanos dominicanos Joselito Antonio Paulino, José Aristides Ureña Díaz y Miguel Ramón Ureña Ruiz.

Familiares impulsaron la búsqueda internacional

Ante la falta de información sobre el paradero del Júpiter, los familiares de los tripulantes solicitaron públicamente apoyo a los gobiernos y organismos de rescate de distintos países del Caribe para intensificar los operativos de localización.

La preocupación aumentó después de que el 18 de mayo se reportara que la embarcación podría encontrarse a la deriva cerca del banco de Serranilla, en una zona marítima próxima a Honduras.

Aunque la noticia del hallazgo fue recibida con alivio por los familiares, hasta el momento las autoridades marítimas de Colombia, República Dominicana y otros países involucrados no han emitido un pronunciamiento oficial sobre el rescate.

Tampoco se han dado a conocer detalles sobre las condiciones en las que fueron encontrados los tripulantes ni el estado de la embarcación tras varias semanas desaparecida en el Caribe.

Se espera que en las próximas horas las autoridades proporcionen información adicional sobre el operativo y las circunstancias que permitieron localizar a los cuatro marinos con vida.

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