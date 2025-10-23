Cerrar X
deportes_jimuel_pacquiao_3f5b3b6baa
Hijo de Manny Pacquiao debutará como boxeador profesional

Jimuel Pacquiao, de 24 años, peleará ante Brendan Lally el próximo 29 de noviembre en California, siguiendo los pasos de su legendario padre

  • 23
  • Octubre
    2025

Manny Pacquiao es considerado por muchos como uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos y, aunque volvió del retiro hace apenas unos meses, algo está claro: el apellido Pacquiao seguirá en los encordados tras su retiro definitivo.

Prueba de ello es que su hijo, Jimuel Pacquiao, debutará como pugilista profesional este proximo noviembre.

En su debut como profesional, Jimuel se enfrentará a Brendan Lally, quien también hará su estreno como profesional.

La pelea programada para el próximo 29 de noviembre se llevará a cabo en el Pechanga Resort Casino en Temecula, California.

Esta contienda fue anunciada por la compañía de Manny, Manny Pacquiao Promotions, que reveló la cartelera completa para su primera batalla en un ring en Estados Unidos.

Durante su carrera, Pacquiao ha ganado títulos en ocho categorías de peso, para establecer un récord, y en junio de este año fue inducido al Salón de la Fama del Boxeo.

Un mes después estuvo a poco de recuperar uno de esos títulos a los 46 años, pero Mario Barrios retuvo el campeonato de peso welter del Consejo Mundial de Boxeo por decisión mayoritaria.

Jimuel Pacquiao, de 24 años, tuvo una carrera amateur de tres años y entrena en el Wild Card Boxing Gym, donde se preparó su padre.


