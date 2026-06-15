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Deportes

Neymar anuncia que será padre por quinta vez

El astro brasileño y Bruna Biancardi revelaron que esperan una niña, la tercera hija de la pareja y el quinto hijo del futbolista

  • 15
  • Junio
    2026

En medio de la actividad de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Neymar sorprendió a sus seguidores al anunciar que él y su esposa, la influencer Bruna Biancardi, esperan a su tercer hijo juntos.

La noticia fue compartida a través de redes sociales mediante un video familiar en el que la pareja reveló que se trata de una niña, quien se convertirá en la quinta hija o hijo del futbolista brasileño.

"Voy a enloquecer", expresó Neymar entre risas y emoción durante la grabación difundida en sus plataformas digitales.

En el video aparecen Neymar y Bruna Biancardi acompañados por sus dos hijas, Mavie y Mel, de dos años y 11 meses, respectivamente.

También participa Davi Lucca, de 14 años, hijo mayor del delantero brasileño, fruto de su relación con la influencer Carol Dantas.

La familia realizó una dinámica en la que, con los ojos vendados, se lanzaron pintura para descubrir posteriormente el sexo del bebé.

Al quitarse las vendas, todos observaron que la pintura era de color rosa, confirmando así la llegada de una nueva integrante a la familia.

"Voy a empezar una banda y a partir de hoy serán las Spice Girls", bromeó el futbolista al referirse a sus últimas tres hijas.

La familia sigue creciendo para el astro brasileño

Con este nuevo embarazo, Neymar se convertirá en padre por quinta ocasión.

Además de Davi Lucca, Mavie y Mel, el futbolista también es padre de Helena, nacida de una relación con Amanda Kimberlly.

La llegada de Helena generó en su momento una crisis en la relación entre Neymar y Bruna Biancardi, aunque ambos lograron reconciliarse meses después y posteriormente formalizaron su matrimonio.

Ahora, la pareja vuelve a celebrar una nueva etapa familiar con la llegada de otra hija.

Mientras vive este momento personal, Neymar también mantiene su atención puesta en la selección de Brasil, que disputa actualmente la Copa del Mundo.

El atacante del Santos se encuentra recuperándose de una lesión sufrida antes del inicio del torneo, situación que le impidió participar en el debut de la Canarinha frente a Marruecos.

Ese encuentro terminó con empate 1-1, resultado que dejó abierta la lucha por la clasificación dentro del grupo.


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