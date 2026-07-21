Propone Trump a Infantino como nuevo secretario de la ONU

El próximo secretario general de la ONU será elegido este año para suceder al portugués António Guterres, cuyo mandato termina a finales de diciembre

Según informó este martes el diario New York Post, que cita fuentes cercanas al mandatario, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaría impulsando al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, como candidato a próximo secretario general de Naciones Unidas.

El diario asegura que Trump, según fuentes cercanas al presidente, cree que Infantino, de 56 años, es una figura respetada a nivel internacional y capaz de unir a distintos sectores, algo que en parte habría surgido de la estrecha relación que ambos han desarrollado durante la organización del Mundial de 2026.

Este año se elegirá al próximo secretario general de la ONU para suceder al portugués António Guterres, cuyo mandato termina a finales de diciembre, y primero deberá contar con la recomendación del Consejo de Seguridad, donde Estados Unidos tiene poder de veto, para luego ser confirmado por la Asamblea General.

En sus dos mandatos en la Casa Blanca, Trump ha tenido una relación tirante con Naciones Unidas y ha puesto en duda el papel de los organismos multilaterales, además de sacar a Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el clima, anunciar su salida de la Organización Mundial de la Salud y dejar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU durante su primer mandato.

La relación entre Trump e Infantino se estrechó durante la celebración del Mundial de 2026 que organizaron Estados Unidos, México y Canadá, apareciendo juntos en diversos actos vinculados al torneo y recibiendo en diciembre el presidente estadounidense el primer Premio de la Paz de la FIFA que otorgó el organismo dirigido por el suizo.