Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
nacional_cia_chihuahua_fa51d016e2
Nacional

FGR investiga operativo en Chihuahua y presencia de la CIA

La Fiscalía General abrió carpetas de investigación por el operativo de desmantelamiento de un narcolaboratorio y la posible participación de personal de la CIA

  • 28
  • Abril
    2026

Este martes, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió dos carpetas de investigación relacionadas con lo ocurrido en Chihucahua, donde dos agentes federales y dos agentes de la CIA murieron tras el desmantelamiento de un narcolaboratorio.

Una carpeta corresponde al operativo de desmantelamiento del laboratorio de drogas realizado los días 17 y 18 de abril, y la segunda por la presunta participación de elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en acciones antidrogas en colaboración con la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua.

La FGR informó que, en el caso de los agentes extranjeros, quienes murieron en un accidente automovilístico tras su participación en el operativo antidrogas, se inició una indagatoria "por sus características y relevancia, además de considerarse la posibilidad de que se hayan cometido delitos en materia de seguridad nacional".

En cuanto a la carpeta del operativo, la institución dirigida por Ernestina Godoy apuntó que "por comunicación de esa Fiscalía estatal, relacionada con el hallazgo de la instalación en área abierta destinada a la confección de narcóticos sintéticos, ubicada entre los municipios de Morelos y Guachochi".

Del mismo modo, la FGR explicó que ambas indagatorias se iniciaron "con motivo de los hechos ocurridos en días pasados en la Sierra del Pinal, estado de Chihuahua, al confirmarse la presencia de dos personas de nacionalidad estadounidense, aparentemente pertenecientes a agencias de seguridad, quienes lamentablemente fallecieron junto con otras dos personas, luego de la localización de una instalación clandestina de producción de drogas al aire libre".

Estas investigaciones serán realizadas por la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR).


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Edificio_del_Congreso_7386769b81
Diputados exigen investigar a Mattel y aplicar sanciones
amenazas_secundaria_policia_8b0d4f48c8
No son bromas: Fiscalía investiga amenazas en escuelas
robo_banco_sur_a8925ebc6d
Va Fiscalía tras implicados en robo millonario a cliente de banco
publicidad

Últimas Noticias

2ffd61495986e7f7207e5d6bad22b6aeb68d77d4w_f7b5acee90
Nuevos fósiles revelan más secretos del Siamraptor en Tailandia
Edificio_del_Congreso_7386769b81
Diputados exigen investigar a Mattel y aplicar sanciones
feria_empleo_saltillo_14f97c4144
Registra alta afluencia feria laboral en Saltillo
publicidad

Más Vistas

nl_mattel_plomo_4dbbbee043
Fábrica de juguetes en Nuevo León envenena el aire con plomo
linea_6_metro_f4f839dbd0
Comienzan pruebas dinámicas del Monorriel de Línea 6 del Metro
charly_rodriguez_fuera_del_mundial_cdef14a47d
Charly Rodríguez queda fuera del Mundial 2026
publicidad
×