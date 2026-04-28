FGR investiga operativo en Chihuahua y presencia de la CIA

Este martes, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió dos carpetas de investigación relacionadas con lo ocurrido en Chihucahua, donde dos agentes federales y dos agentes de la CIA murieron tras el desmantelamiento de un narcolaboratorio.

Una carpeta corresponde al operativo de desmantelamiento del laboratorio de drogas realizado los días 17 y 18 de abril, y la segunda por la presunta participación de elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en acciones antidrogas en colaboración con la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua.

La FGR informó que, en el caso de los agentes extranjeros, quienes murieron en un accidente automovilístico tras su participación en el operativo antidrogas, se inició una indagatoria "por sus características y relevancia, además de considerarse la posibilidad de que se hayan cometido delitos en materia de seguridad nacional".

En cuanto a la carpeta del operativo, la institución dirigida por Ernestina Godoy apuntó que "por comunicación de esa Fiscalía estatal, relacionada con el hallazgo de la instalación en área abierta destinada a la confección de narcóticos sintéticos, ubicada entre los municipios de Morelos y Guachochi".

Del mismo modo, la FGR explicó que ambas indagatorias se iniciaron "con motivo de los hechos ocurridos en días pasados en la Sierra del Pinal, estado de Chihuahua, al confirmarse la presencia de dos personas de nacionalidad estadounidense, aparentemente pertenecientes a agencias de seguridad, quienes lamentablemente fallecieron junto con otras dos personas, luego de la localización de una instalación clandestina de producción de drogas al aire libre".

Estas investigaciones serán realizadas por la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR).

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