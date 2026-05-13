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La FGR ya investiga caso de CIA en Chihuahua: Presidencia

Claudia Sheinbaum aseguró que la Fiscalía General de la República mantiene una investigación ´'profunda' sobre la presunta entrada de agentes de la CIA a México

  • 13
  • Mayo
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la Fiscalía General de la República mantiene abierta una investigación por la presunta entrada de agentes de la CIA a territorio mexicano durante un operativo realizado en Chihuahua.

Durante la conferencia matutina de este miércoles, la mandataria federal afirmó que, desde su perspectiva, el caso podría constituir una falta a la Ley de Seguridad Nacional y a la Constitución mexicana.

“En términos de opinión y de visión como presidenta, es que hubo una falta a la Ley de Seguridad Nacional y a la Constitución”, declaró Sheinbaum.

La titular del Ejecutivo subrayó que será la FGR quien determine si existieron responsabilidades legales derivadas de los hechos ocurridos en Chihuahua.

“¿Quién va a determinar quién tuvo esa falta? La Fiscalía General de la República”, puntualizó.

Investigación federal avanza en Chihuahua

Sheinbaum explicó que, además de las indagatorias locales, la FGR desarrolla una investigación de mayor alcance para esclarecer cómo se habría permitido el ingreso de personal extranjero al país.

“La Fiscalía del Estado de Chihuahua está haciendo su propia investigación, pero la Fiscalía General de la República está llevando a cabo una investigación profunda”, afirmó.

Según detalló, las autoridades federales ya realizan entrevistas con funcionarios estatales y personal relacionado con el caso.

“Está entrevistando a muchas personas de la fiscalía y de otras áreas del gobierno de Chihuahua”, indicó.

La jefa del Ejecutivo agregó que será la propia Fiscalía quien informe más adelante sobre los avances y posibles conclusiones de las indagatorias.


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