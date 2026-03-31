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Deportes

Irak nunca le ha ganado a selecciones de Sudamérica

Los iraquíes buscarán este martes su pase al Mundial 2026 al enfrentar a Bolivia en el Estadio Monterrey, en el Repechaje Intercontinental, a las 21:00 horas

  • 31
  • Marzo
    2026

Este martes a las 21:00 horas, el Estadio Monterrey tendrá un partido histórico de futbol en el cual estará en disputa un boleto para la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la Final del Repechaje Intercontinental.

La selección de Bolivia se enfrentará al combinado de Irak, que llega al duelo decisivo con un antecedente poco favorable frente a selecciones de Conmebol.

En total, los iraquíes han disputado siete encuentros ante equipos sudamericanos, entre oficiales y amistosos, en los cuales no ha logrado conseguir alguna victoria.

El balance refleja una tendencia negativa: la mayoría de esos partidos terminaron en derrotas, mientras que en algunos casos logró rescatar empates.

Entre los resultados más destacados: cayó 6-0 ante Brasil, 2-0 frente a Perú y nuevamente 6-0 contra Chile.

Además, perdió 4-0 ante Argentina y 1-0 frente a Colombia.

En cuanto a los empates, el combinado asiático igualó 0-0 ante Ecuador y también registró un empate sin goles frente a Bolivia, que será precisamente su rival en la Final del Repechaje.

Ficha

Futbol
FIFA 2026
Repechaje Intercontinental
La Final
Irak Vs. Bolivia
Estadio Monterrey
21:00 horas

En caso de empate tras los 90 minutos reglamentarios habrá tiempo extra (dos tiempos de 15 minutos cada uno); en caso de permanecer la igualada en el alargue, habrá serie de penaltis.

Entérate

Estos son los resultados de la selección de Irak ante los países sudamericanos de Conmebol:

  • Irak 0-6 Brasil
  • Irak 0-2 Perú
  • Irak 0-6 Chile
  • Irak 0-4 Argentina
  • Irak 0-1 Colombia
  • Irak 0-0 Ecuador
  • Irak 0-0 Bolivia

En números

Estos son los datos estadísticos que arrojan los resultados de la selección de Irak ante los países sudamericanos de Conmebol:

  • 7 Partidos
  • 0 victorias para Irak
  • 2 empates
  • 5 derrotas
  • 0 goles a favor
  • 19 en contra

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