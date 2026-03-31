Así llegan Bolivia e Irak al ultimo boleto mundialista
Ambas selecciones de futbol disputan en este momento, en el Estadio Monterrey, la final del repechaje intercontinental, en busca de un boleto para el Mundial
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Marzo
2026
Ya rueda el balón en el Estadio Monterrey con el juego de la final del repechaje intercontinental de FIFA 2026, en el cual las selecciones de futbol de Irak y Bolivia disputan un boleto para la Copa del Mundo de este año, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá a partir del jueves 11 de junio próximo.
La batalla entre iraquíes y bolivianos se celebra en un escenario mundialista.
Irak solo ha participado en una justa mundialista y esta fue en México 1986, por lo que tiene 40 años sin ir al Mundial, mientras que Bolivia apenas ha estado en tres Mundiales: en Uruguay 1930, en Brasil 1950 y Estados Unidos 1994, por lo que tiene 32 años sin estar en la Copa del Mundo.
El ganador integrará el Grupo I del Mundial 2026 junto a Francia, Noruega y Senegal.
Minuto a minuto
Minuto 90+9
Termina el partido, gana Irak y va al Mundial
Minuto 90
Agregan nueve minutos
Minuto 80
Bolivia está volcado hacia el frente en busca del empate, e Irak está en busca del error para contragolpear
Minuto 76
Un total de 49,286 aficionados acudieron esta noche al Estadio Monterrey
Minuto 71
Amonestan a Efraín Morales, de Bolivia, por un codazo a un rival
Minuto 70
Se reanuda el juego… quedan 20 minutos, más lo que agregue el nazareno
Minuto 67
El árbitro indica pausa para hidratación
Minuto 63
Un tiro de esquina para Irak y siete para Bolivia, durante encuentro.
Minuto 60
Bolivia se anima, va al frente e intenta emparejar los cartones
Minuto 52
Aymen Hussein Ghadhban es el encargado de anotar para poner arriba a los iraquíes
Minuto 52
Gol de Irak, que se va arriba 2-1 ante Bolivia
ARRANCA EL SEGUNDO TIEMPO
Comienza la parte complementaria en el Estadio Monterrey
Minuto 45:
Se acaba el primer tiempo
Tras cinco minutos de compensación, finaliza el primer tiempo, con empate de 1-1
Minuto 44
Tiro directo de Bolivia, pero va a las manos del portero iraquí
Minuto 38
Gol de Bolivia, que empata 1-1 el marcado
Moisés Paniagua empareja el partido con disparo cruzado de derecha al ángulo superior izquierdo
Minuto 30
Irak tiene dominio del balón, mayor posesión… y a Bolivia no se le sale algo bien en el encuentro
Minuto 23
Pausa de hidratación para los jugadores
Minuto 20
El jugador Ibrhaim Bayesh, de la selección de Irak, es amonestado. Es la primera tarjeta amarilla del encuentro.
Minuto 11
Gol de Irak, que se va arriba 1-0 ante Bolivia
Ali Alhamadi marca el gol de la quiniela tras un remate de cabeza en jugada de tiro de esquina
Minuto 10
Ambos equipos comienzan a generar peligro en los arcos rivales, pero aún no logran estremecer las redes de ambas porterías.
Minuto 1
Arranca el partido entre Irak y Bolivia en el Estadio Monterrey… ¿quién se va al Mundial 2026?
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