Irak o Bolivia: Se define en Monterrey último boleto al Mundial

La Sultana del Norte será el escenario donde se defina al último invitado a la Copa del Mundo de 2026. Bolivia e Irak se enfrentarán este 31 de marzo en el Estadio Monterrey por el boleto número 48, el último disponible para el torneo.

El partido, programado a las 21:00 horas (tiempo del centro de México), marcará el cierre del repechaje intercontinental y pondrá frente a frente a dos selecciones con historias marcadas por largas ausencias mundialistas.

Un boleto, dos historias

El conjunto de Irak, conocido como “Los Leones de Mesopotamia”, busca volver a una Copa del Mundo por segunda ocasión en su historia.

Su única participación fue en México 1986, por lo que este duelo representa una oportunidad de regresar a la élite casi cuatro décadas después.

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Del otro lado, Bolivia quiere cortar una sequía casi igual de prolongada. La Verde no disputa un Mundial desde Estados Unidos 1994 y llega a este partido tras vencer 2-1 a Surinam en la semifinal del repechaje.

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Sin antecedentes y con máxima presión

El enfrentamiento entre ambas selecciones no cuenta con registros previos, lo que añade incertidumbre al desarrollo del partido. Sin un historial que marque tendencias, el duelo se perfila como un choque completamente abierto.

Ambos equipos llegan con la presión de cambiar su historia reciente y aprovechar una oportunidad única para volver al escenario más importante del futbol internacional.

Faltan 82 días para el partido 1,000 del Mundial

La ciudad de Monterrey no solo será clave en este repechaje. También formará parte de momentos históricos del Mundial 2026.

El Estadio Monterrey será sede del partido número 1,000 en la historia de la Copa del Mundo, que disputarán Túnez y Japón el próximo 20 de junio.

Este hito se alcanzará a casi un siglo del primer partido mundialista, jugado en 1930 en Uruguay, cuando Francia venció 4-1 a México.

A falta de 82 días para el partido 1,000, el futbol mundial vuelve a poner los ojos en México, ahora con Monterrey como protagonista inmediato al definir al último clasificado.

La Copa del Mundo 2026 comenzará el 11 de junio con el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca, replicando el duelo que abrió el torneo de 2010.

Con tres países como sede, México, Estados Unidos y Canadá, esta edición será la primera con 48 selecciones.

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