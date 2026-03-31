Irak se impone a Bolivia y sella su pase al Mundial 2026

En un partido dramático hasta el final, la selección de Irak obtuvo el ticket 48 al Mundial de Fútbol 2026, tras imponerse 2-1 a su similar de Bolivia, en partido celebrado ante más de 49,000 hinchas en el Gigante de Acero.

Inicio intenso y gol tempranero

Los del continente de Asia salieron famélicos en el inicio del encuentro, mientras que los americanos, al igual que ante Surinam, con nerviosismo y hasta cierto punto tensos.

Al minuto ‘09 Iraq tuvo la primera grande, con un disparo en tiro libre que el arquero sacó prácticamente del ángulo, pero unos segundos después, se cobró el corner y Ali Al-Hamadi abrió el marcador, tras certero remate de cabeza, el cual se combinó con un claro descuido en la marca sudamericana.

Bolivia responde y empata el partido

Pero paradójicamente a partir del gol asiático, Bolivia fue mejor, Irak buscaba solo con rompimientos rápidos que no cuajaban, y La Verde monopolizaba la posesión del balón.

El premio para el representante de CONMEBOL llegó al minuto ‘38, con un disparo de Moisés Paniagua que venció al portero Al-Fadhli, aprovechando una bola que quedó a la deriva luego de un remate fallido de Ramiro Vaca; era el 1-1 en un partido que ya rayaba en lo emocionante y dramático, y justo así terminaba la primera mitad.

Irak recupera la ventaja en el complemento

Inició el complemento, con los Leones de Mesopotamia mojando rápido, y es que al minuto ‘53 Aymen Hussein remató prácticamente frente al portero Vizcarra ante la débil marca de Efraín Morales; Iraq de nuevo estaba al frente.

Los bolivianos de nueva cuenta remaban a contra corriente, Paniagua intentaba desbordando por izquierda pero su centro lo atajaba el portero, Godoy y Terceros buscaban por todos lados, pero carecían de claridad, la búsqueda de la igualada si bien era incesante, también el desorden con que trataban de generarla. Irak, por su parte, replegó bien y los contra ataques de nuevo eran su mejor arma.

Cierre dramático y boleto definido

Al minuto ‘81 Ali Jasim le robó una bola a Lucas Macazaga, después vino un centro por derecha, pero la intentona de Mohannad Ali Kadhim, se quedó muy por encima del arco. Los iraquies se perdían el gol que prácticamente les aseguraba el boleto al Mundial.

El tiempo agonizaba, Bolivia apretaba, la afición sudamericana cantaba el “Sí se puede”, la asiática se negaba a tomar su lugar, los nueve minutos añadidos transcurrían, y el último boleto al mundial 2026 seguía en el aire.

Bolivia seguiría atacando, los disparos y córners abundaba en la portería del atribulado golero Iraquí, pero ya no se movió el marcador, los sudamericanos no pudieron cumplir el sueño de calificar al mundial por lo que sumarán 4 años a los 36 de ausencia que ya suman, y los Leones de Mesopotamia, sí estarán.





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