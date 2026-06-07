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Deportes

Irán llega a Tijuana para instalar su campamento para el Mundial

La selección iraní llegó a Baja California tras enfrentar obstáculos migratorios con Estados Unidos y concentrará sus operaciones en territorio mexicano

  • 07
  • Junio
    2026

La selección nacional de Irán llegó la madrugada de este domingo a Tijuana, Baja California, donde establecerá su centro de operaciones para la Copa Mundial de la FIFA 2026, luego de enfrentar diversos obstáculos diplomáticos y migratorios con Estados Unidos.

El contingente arribó alrededor de las 5:00 horas al Aeropuerto Internacional de Tijuana, donde fue recibido por representantes diplomáticos y un pequeño grupo de aficionados que acudieron para dar la bienvenida al combinado asiático.

Tras su llegada, jugadores, integrantes del cuerpo técnico y personal de apoyo se trasladaron a su lugar de concentración en la ciudad fronteriza, desde donde prepararán sus compromisos mundialistas.

La llegada de Irán a México ocurre después de que el embajador iraní en México, Abolfazl Pasandideh, denunciara que 15 integrantes de la delegación, entre miembros del cuerpo técnico y directivos, aún no cuentan con autorización para ingresar a Estados Unidos.

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Según explicó el diplomático, las visas emitidas por las autoridades estadounidenses son limitadas y únicamente permiten el ingreso al país durante los días de partido, sin posibilidad de permanecer en territorio estadounidense fuera de esas fechas.

La situación obligó a la FIFA a buscar una alternativa para garantizar la participación del equipo en el torneo, por lo que se optó por instalar su campamento base en México.

Tijuana se convierte en sede mundialista

El equipo iraní tendrá como centro de entrenamiento el Centro Xoloitzcuintle, instalaciones del club Xolos de Tijuana, mientras que su hospedaje se encuentra en un hotel cercano bajo un importante dispositivo de seguridad.

Desde esta ciudad, la selección deberá trasladarse vía aérea para disputar sus encuentros de fase de grupos en Estados Unidos, donde enfrentará a Nueva Zelanda y Bélgica en Los Ángeles, además de Egipto en Seattle.

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El embajador Pasandideh aseguró que la presencia de la selección representa una oportunidad para fortalecer los lazos culturales entre Irán y México, además de acercar la cultura persa a los habitantes de la frontera norte.

La Federación Iraní de Futbol ha señalado que las dificultades administrativas y migratorias han afectado la planeación deportiva del equipo, aunque confían en aprovechar las próximas semanas para adaptarse antes del inicio de la competencia.

Asimismo, hicieron un llamado a la FIFA para garantizar que todos los integrantes de la delegación puedan participar en igualdad de condiciones durante el torneo.

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Durante la estancia del combinado iraní en Tijuana se prevé la realización de actividades culturales, gastronómicas y recreativas para promover el intercambio entre ambas naciones y acercar a la afición mexicana a una de las selecciones participantes en la justa mundialista.

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