Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_80_dfbbeb6ea2
Deportes

Del Toro se lleva la victoria en la primera etapa del UAE Tour

El ciclista mexicano Isaac del Toro comenzó con el pie derecho su participación en el UAE Tour, al imponerse en la primera etapa del UAE Tour

  • 16
  • Febrero
    2026

El ciclista mexicano Isaac del Toro comenzó con el pie derecho su participación en el UAE Tour, al imponerse en la primera etapa disputada entre Madinat Zayed Majlis y Liwa Palace.

La jornada estuvo marcada por fuertes ráfagas de viento que obligaron a recortar el trayecto original a 118 kilómetros en pleno entorno desértico, añadiendo un grado extra de dificultad a la competencia.

Durante el cierre, una caída múltiple afectó a varios punteros del pelotón, situación que Del Toro supo capitalizar. El originario de Ensenada lanzó un ataque decisivo en los últimos metros y cruzó la meta con tiempo de 2 horas, 30 minutos y 56 segundos.

El mexicano superó al neerlandés Cees Bol y al italiano Antonio Tiberi, quienes completaron el podio de la etapa. En el mismo grupo también arribó el belga Remco Evenepoel.

Con este resultado, Del Toro toma ventaja de cuatro segundos sobre Bol y seis sobre Tiberi en la clasificación general.

Próxima parada: contrarreloj decisiva

La segunda etapa se disputará este martes 17 de febrero con una contrarreloj individual de 12.3 kilómetros en Al Hudayriyat Island, un primer examen contra el reloj que comenzará a marcar diferencias entre los favoritos.

El UAE Tour se celebra en Emiratos Árabes Unidos del 16 al 22 de febrero, y representa una oportunidad clave para Del Toro, quien busca mantener el impulso que lo llevó al tercer lugar del ranking mundial en 2025.

Así serán las siguientes etapas

  • Etapa 2 (17 de febrero): Contrarreloj individual en Al Hudayriyat Island (12.3 km).
  • Etapa 3 (18 de febrero): De Umm al Qwain a Jebel Mobrah (182.9 km), con doble ascenso final y rampas de hasta 21%.
  • Etapa 4 (19 de febrero): Tramo desértico en la región de Hajar, propicio para velocistas, condicionado por el viento.
  • Etapa 5 (20 de febrero): Dubái a Universidad Hamdan bin Mohammed Smart (165.8 km), perfil plano ideal para sprint.
  • Etapa 6 (21 de febrero): Ascenso a Jebel Hafeet, 10.8 km al 6.8% promedio, etapa clave para la general.
  • Etapa 7 (22 de febrero): Final llano desde el Museo Nacional Zayed al rompeolas de Abu Dabi, pasando por Yas Island y el circuito de Yas Marina.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Gs_SK_0_Tw_XAAA_2a_EG_1d2268df87
Isaac del Toro correrá el Tour de Francia en 2026
isaac_del_toro_ensenada_4e959a0f3f
Isaac del Toro competirá en el Nacional de Ciclismo 2025
EH_UNA_FOTO_2025_10_19_T111813_652_b7dfb6358e
Isaac del Toro brilla en Andorra y termina en segundo lugar
publicidad

Últimas Noticias

calor_663225c7ab
Ante altas temperaturas en NL, PC da recomendaciones vitales
childrens_006716cf28
Alemania plantea prohibición de redes a menores de 14 años
Whats_App_Image_2026_02_17_at_12_57_06_AM_2cb87eee27
Exdirectivo de AHMSA sigue prófugo por fraude de $250 millones
publicidad

Más Vistas

victimas_angelopolis_puebla_5dbdb468d2
Identifican a víctimas de ataque en bar del Angelópolis en Puebla
zelenski_ucrania_guerra_8474e82f50
Zelenski habla con Marco Rubio del proceso de paz
necesitan_bebe_regio_apoyo_cirugia_espana_8f59ae8d70
Piden apoyo para bebé regio que necesita cirugía en España
publicidad
×