Del Toro se lleva la victoria en la primera etapa del UAE Tour

El ciclista mexicano Isaac del Toro comenzó con el pie derecho su participación en el UAE Tour, al imponerse en la primera etapa disputada entre Madinat Zayed Majlis y Liwa Palace.

La jornada estuvo marcada por fuertes ráfagas de viento que obligaron a recortar el trayecto original a 118 kilómetros en pleno entorno desértico, añadiendo un grado extra de dificultad a la competencia.

Durante el cierre, una caída múltiple afectó a varios punteros del pelotón, situación que Del Toro supo capitalizar. El originario de Ensenada lanzó un ataque decisivo en los últimos metros y cruzó la meta con tiempo de 2 horas, 30 minutos y 56 segundos.

El mexicano superó al neerlandés Cees Bol y al italiano Antonio Tiberi, quienes completaron el podio de la etapa. En el mismo grupo también arribó el belga Remco Evenepoel.

Con este resultado, Del Toro toma ventaja de cuatro segundos sobre Bol y seis sobre Tiberi en la clasificación general.

Próxima parada: contrarreloj decisiva

La segunda etapa se disputará este martes 17 de febrero con una contrarreloj individual de 12.3 kilómetros en Al Hudayriyat Island, un primer examen contra el reloj que comenzará a marcar diferencias entre los favoritos.

El UAE Tour se celebra en Emiratos Árabes Unidos del 16 al 22 de febrero, y representa una oportunidad clave para Del Toro, quien busca mantener el impulso que lo llevó al tercer lugar del ranking mundial en 2025.

Así serán las siguientes etapas

Etapa 2 (17 de febrero): Contrarreloj individual en Al Hudayriyat Island (12.3 km).

Etapa 3 (18 de febrero): De Umm al Qwain a Jebel Mobrah (182.9 km), con doble ascenso final y rampas de hasta 21%.

Etapa 4 (19 de febrero): Tramo desértico en la región de Hajar, propicio para velocistas, condicionado por el viento.

Etapa 5 (20 de febrero): Dubái a Universidad Hamdan bin Mohammed Smart (165.8 km), perfil plano ideal para sprint.

Etapa 6 (21 de febrero): Ascenso a Jebel Hafeet, 10.8 km al 6.8% promedio, etapa clave para la general.

Etapa 7 (22 de febrero): Final llano desde el Museo Nacional Zayed al rompeolas de Abu Dabi, pasando por Yas Island y el circuito de Yas Marina.

