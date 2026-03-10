Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
HD_Dx_Wme_Ww_A_Ark_TU_f5fa560f4a
Deportes

Isaac del Toro se viste de líder en la Tirreno-Adriático

El ciclista mexicano Isaac del Toro terminó segundo en la etapa 2 y tomó el liderato general tras una intensa batalla en San Gimignano

  • 10
  • Marzo
    2026

El ciclista mexicano Isaac del Toro protagonizó una destacada actuación en la segunda etapa de la Tirreno-Adriático 2026 al finalizar en segundo lugar y convertirse en el nuevo líder de la clasificación general de la competencia.

La jornada, disputada este 10 de marzo, recorrió 206 kilómetros entre Camaiore y San Gimignano, en la región de la Toscana, y terminó con un emocionante sprint final que fue ganado por el neerlandés Mathieu van der Poel, quien superó por escaso margen al mexicano y al italiano Giulio Pellizzari.

HDD30e3XUAAh0kv.jfif

Un cierre dramático en caminos de grava

Lo que parecía una etapa destinada a resolverse con un sprint masivo terminó convirtiéndose en una batalla entre tres corredores tras el tramo de caminos de tierra blanca (‘sterrato’) en los kilómetros finales.

En ese sector se registraron varias caídas, una de ellas obligó a Isaac del Toro a modificar su trayectoria para evitar a un corredor que había quedado en el suelo.

Pese a ello, el ciclista originario de Ensenada logró reaccionar y perseguir el ataque de Van der Poel, formando un pequeño grupo junto a Pellizzari.

A falta de 1.4 kilómetros para la meta, los tres corredores dejaron atrás la grava y comenzaron un intenso duelo en el asfalto rumbo al cierre de la etapa.

Sprint final entre tres contendientes

El italiano Pellizzari lanzó un ataque a unos 400 metros de la meta con la intención de sorprender a sus rivales, pero Van der Poel reaccionó rápidamente.

Detrás de ellos, Del Toro también respondió y aceleró en los últimos metros, logrando superar a Pellizzari por apenas una rueda para quedarse con el segundo puesto.

HDDsNOiXgAAxyhI.jfif

El triunfo de etapa fue para Van der Poel con un tiempo de 4 horas, 53 minutos y 23 segundos, mismo registro que el mexicano, quien además obtuvo bonificaciones que le permitieron asaltar el liderato general.

Así queda la clasificación general

Tras dos etapas disputadas, Isaac del Toro se coloca como líder de la carrera con un tiempo acumulado de 5:06:01.

Los primeros lugares de la clasificación general quedaron de la siguiente manera:

Isaac del Toro – 5:06:01

Giulio Pellizzari – a 3 segundos

Magnus Sheffield – a 13 segundos

Alan Hatherly – a 17 segundos

Primož Roglič – a 18 segundos

Antonio Tiberi – a 20 segundos

Matteo Jorgenson – a 31 segundos

Filippo Ganna – a 34 segundos

Javier Romo – a 34 segundos

Ben Healy – a 36 segundos

Con este resultado, el mexicano de 22 años, integrante del equipo UAE Team Emirates, portará la ‘Maglia Azzurra’ (maillot azul) de líder a partir de la tercera etapa.

Lo que sigue en la carrera

La tercera etapa de la Tirreno-Adriático 2026 se disputará sobre 221 kilómetros entre Cortona y Magliano de’ Marsi, con un recorrido que incluye varias subidas suaves y un final rápido en asfalto.

Los últimos kilómetros presentan una ligera pendiente antes de la recta final, lo que podría favorecer un cierre veloz del pelotón mientras Del Toro intentará defender el liderato de la prestigiosa carrera italiana.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_03_11_at_1_38_10_AM_11fe069e3c
Otra victoria para Borregas: vencen a Halcones en basquetbol
venta_tortillas_motocicleta_067833c309
Critican prohibir venta de tortillas en hieleras o motos
fgr_el_mencho_d80529aa7b
FGR tiene pruebas del abatimiento contra 'El Mencho': Gobierno
publicidad

Últimas Noticias

UAN_Leer_5dd938d897
Tendrá presencia CONARTE en la feria de UANLeer
Capirotada_a64b951ef2
Capirotada: el dulce y tradicional sabor de la Cuaresma
firma_contrato_colaboracion_17_f9c986f03c
UANL y Fundación México Monterrey salvarán legado de las mujeres
publicidad

Más Vistas

captan_ataque_donde_muere_menor_apodaca_6160e9cb6b
Captan momento del ataque donde muere menor en Apodaca
inicia_proceso_tramite_becas_escuelas_particulares_9e40334e90
Arranca proceso de becas en escuelas particulares 2026-2027
Recarpetep_pavimento_84c7f66641
Anuncian cierres nocturnos en calle Guadalupe por pavimentación
publicidad
×