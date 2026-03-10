Isaac del Toro se viste de líder en la Tirreno-Adriático
El ciclista mexicano Isaac del Toro terminó segundo en la etapa 2 y tomó el liderato general tras una intensa batalla en San Gimignano
- 10
-
Marzo
2026
El ciclista mexicano Isaac del Toro protagonizó una destacada actuación en la segunda etapa de la Tirreno-Adriático 2026 al finalizar en segundo lugar y convertirse en el nuevo líder de la clasificación general de la competencia.
La jornada, disputada este 10 de marzo, recorrió 206 kilómetros entre Camaiore y San Gimignano, en la región de la Toscana, y terminó con un emocionante sprint final que fue ganado por el neerlandés Mathieu van der Poel, quien superó por escaso margen al mexicano y al italiano Giulio Pellizzari.
Un cierre dramático en caminos de grava
Lo que parecía una etapa destinada a resolverse con un sprint masivo terminó convirtiéndose en una batalla entre tres corredores tras el tramo de caminos de tierra blanca (‘sterrato’) en los kilómetros finales.
En ese sector se registraron varias caídas, una de ellas obligó a Isaac del Toro a modificar su trayectoria para evitar a un corredor que había quedado en el suelo.
¡Gran sprint final!— Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) March 10, 2026
Isaac del Toro🇲🇽 entra segundo y gracias a los 4 segundos de bonificación toma el liderato sobre Giulio Pelizzari🇮🇹 en la carrera por etapas (2.UWT) Tirreno-Adriatico 2026.
Nuevamente Isaac demostrando todo su talento.pic.twitter.com/vgT5LL1luX
Pese a ello, el ciclista originario de Ensenada logró reaccionar y perseguir el ataque de Van der Poel, formando un pequeño grupo junto a Pellizzari.
A falta de 1.4 kilómetros para la meta, los tres corredores dejaron atrás la grava y comenzaron un intenso duelo en el asfalto rumbo al cierre de la etapa.
Sprint final entre tres contendientes
El italiano Pellizzari lanzó un ataque a unos 400 metros de la meta con la intención de sorprender a sus rivales, pero Van der Poel reaccionó rápidamente.
Detrás de ellos, Del Toro también respondió y aceleró en los últimos metros, logrando superar a Pellizzari por apenas una rueda para quedarse con el segundo puesto.
El triunfo de etapa fue para Van der Poel con un tiempo de 4 horas, 53 minutos y 23 segundos, mismo registro que el mexicano, quien además obtuvo bonificaciones que le permitieron asaltar el liderato general.
Así queda la clasificación general
Tras dos etapas disputadas, Isaac del Toro se coloca como líder de la carrera con un tiempo acumulado de 5:06:01.
Los primeros lugares de la clasificación general quedaron de la siguiente manera:
Isaac del Toro – 5:06:01
Giulio Pellizzari – a 3 segundos
Magnus Sheffield – a 13 segundos
Alan Hatherly – a 17 segundos
Primož Roglič – a 18 segundos
Antonio Tiberi – a 20 segundos
Matteo Jorgenson – a 31 segundos
Filippo Ganna – a 34 segundos
Javier Romo – a 34 segundos
Ben Healy – a 36 segundos
Con este resultado, el mexicano de 22 años, integrante del equipo UAE Team Emirates, portará la ‘Maglia Azzurra’ (maillot azul) de líder a partir de la tercera etapa.
Lo que sigue en la carrera
La tercera etapa de la Tirreno-Adriático 2026 se disputará sobre 221 kilómetros entre Cortona y Magliano de’ Marsi, con un recorrido que incluye varias subidas suaves y un final rápido en asfalto.
Los últimos kilómetros presentan una ligera pendiente antes de la recta final, lo que podría favorecer un cierre veloz del pelotón mientras Del Toro intentará defender el liderato de la prestigiosa carrera italiana.
Comentarios
Notas Relacionadas
Últimas Noticias
Más Vistas