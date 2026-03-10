Isaac del Toro se viste de líder en la Tirreno-Adriático

El ciclista mexicano Isaac del Toro protagonizó una destacada actuación en la segunda etapa de la Tirreno-Adriático 2026 al finalizar en segundo lugar y convertirse en el nuevo líder de la clasificación general de la competencia.

La jornada, disputada este 10 de marzo, recorrió 206 kilómetros entre Camaiore y San Gimignano, en la región de la Toscana, y terminó con un emocionante sprint final que fue ganado por el neerlandés Mathieu van der Poel, quien superó por escaso margen al mexicano y al italiano Giulio Pellizzari.

Un cierre dramático en caminos de grava

Lo que parecía una etapa destinada a resolverse con un sprint masivo terminó convirtiéndose en una batalla entre tres corredores tras el tramo de caminos de tierra blanca (‘sterrato’) en los kilómetros finales.

En ese sector se registraron varias caídas, una de ellas obligó a Isaac del Toro a modificar su trayectoria para evitar a un corredor que había quedado en el suelo.

¡Gran sprint final!



Isaac del Toro🇲🇽 entra segundo y gracias a los 4 segundos de bonificación toma el liderato sobre Giulio Pelizzari🇮🇹 en la carrera por etapas (2.UWT) Tirreno-Adriatico 2026.



Nuevamente Isaac demostrando todo su talento.pic.twitter.com/vgT5LL1luX — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) March 10, 2026

Pese a ello, el ciclista originario de Ensenada logró reaccionar y perseguir el ataque de Van der Poel, formando un pequeño grupo junto a Pellizzari.

A falta de 1.4 kilómetros para la meta, los tres corredores dejaron atrás la grava y comenzaron un intenso duelo en el asfalto rumbo al cierre de la etapa.

Sprint final entre tres contendientes

El italiano Pellizzari lanzó un ataque a unos 400 metros de la meta con la intención de sorprender a sus rivales, pero Van der Poel reaccionó rápidamente.

Detrás de ellos, Del Toro también respondió y aceleró en los últimos metros, logrando superar a Pellizzari por apenas una rueda para quedarse con el segundo puesto.

El triunfo de etapa fue para Van der Poel con un tiempo de 4 horas, 53 minutos y 23 segundos, mismo registro que el mexicano, quien además obtuvo bonificaciones que le permitieron asaltar el liderato general.

Así queda la clasificación general

Tras dos etapas disputadas, Isaac del Toro se coloca como líder de la carrera con un tiempo acumulado de 5:06:01.

Los primeros lugares de la clasificación general quedaron de la siguiente manera:

Isaac del Toro – 5:06:01

Giulio Pellizzari – a 3 segundos

Magnus Sheffield – a 13 segundos

Alan Hatherly – a 17 segundos

Primož Roglič – a 18 segundos

Antonio Tiberi – a 20 segundos

Matteo Jorgenson – a 31 segundos

Filippo Ganna – a 34 segundos

Javier Romo – a 34 segundos

Ben Healy – a 36 segundos

Con este resultado, el mexicano de 22 años, integrante del equipo UAE Team Emirates, portará la ‘Maglia Azzurra’ (maillot azul) de líder a partir de la tercera etapa.

Lo que sigue en la carrera

La tercera etapa de la Tirreno-Adriático 2026 se disputará sobre 221 kilómetros entre Cortona y Magliano de’ Marsi, con un recorrido que incluye varias subidas suaves y un final rápido en asfalto.

Los últimos kilómetros presentan una ligera pendiente antes de la recta final, lo que podría favorecer un cierre veloz del pelotón mientras Del Toro intentará defender el liderato de la prestigiosa carrera italiana.

