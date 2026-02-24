Podcast
Deportes

Isaac Del Toro sube al segundo lugar mundial en ciclismo de ruta

Isaac Del Toro subió al segundo lugar del ranking UCI tras ganar el UAE Tour 2026 y ya presiona. El mexicano afrontará en marzo tres clásicas italianas

  24
  Febrero
    2026

El ciclista mexicano Isaac Del Toro firmó uno de los mejores inicios de temporada para el deporte nacional al escalar al segundo lugar del ranking mundial de la Unión Ciclista Internacional, luego de conquistar el UAE Tour 2026.

La victoria le permitió sumar 6,224 puntos y superar al danés Jonas Vingegaard, quien quedó tercero con 5,724 unidades. En la cima se mantiene el esloveno Tadej Pogačar, que conserva una ventaja amplia en la clasificación.

El calendario de Del Toro continuará con tres pruebas de alto nivel en territorio italiano. Primero correrá la Strade Bianche el 7 de marzo, donde volverá a coincidir con Pogacar y buscará mejorar el lugar 33 conseguido el año pasado.

Después afrontará el Tirreno‑Adriático, competencia de siete etapas que sirve como parámetro rumbo a las grandes vueltas.

El mes cerrará con la Milano‑Sanremo, una de las clásicas más prestigiosas del ciclismo mundial y escenario ideal para seguir sumando puntos.

Ruta hacia el gran objetivo

Aunque la distancia con Pogacar todavía es considerable, el ascenso del mexicano refleja constancia y capacidad para competir al máximo nivel.

Las carreras europeas serán determinantes para recortar la diferencia y sostener su lugar entre los mejores.

Por otra parte, el foco principal de la temporada apunta al Tour de Francia, donde Del Toro buscará confirmar su consolidación y mantener viva la posibilidad de que México tenga, por primera vez, a un líder del ranking mundial.


Comentarios

