Isaac del Toro conquista su victoria 15 con una remontada épica

Este jueves, el ciclista mexicano Isaac del Toro consiguió su victoria número 15 en lo que va del año con Gran Piemonte, siendo esta última una gran hazaña, pues además de ser el primer mexicano en conseguir una victoria en el circuito, del Toro recuperó más de 40 segundos de desventaja.

El nacido en Baja California triunfó de nueva cuenta en Italia, país en donde se ha alzado con la victoria en siete ocasiones en lo que va del año.

Suena el himno de 🇲🇽 en Piamonte.



Isaac del Toro se emociona hasta las lagrimas. Que ciclista tenemos para el futuro.



Viva Torito pic.twitter.com/a4UxWlDzWu — Luis Del Rio (@luishdelrio) October 9, 2025

En un recorrido de 179 kilómetros entre Dogliani y Acqui Terme, Isaac del Toro se consolidó como uno de los ciclistas más temidos de la actualidad, demostrando su fuerza y tenacidad.

Pues, pese a encontrarse rezagado por más de 40 segundos del pelotón principal, el "Torito" no se rindió, pues con el apoyo del UAE Team, comenzó a reducir la distancia con el grupo delantero, mostrando un poderío impresionante.

Fue en la subida a Castelletto d'Erro, a 20 kilómetros de la meta, cuando el bajacaliforniano logró recortar la diferencia, permitiéndose alcanzar a los líderes. Tres kilómetros después, se colocó en la cima de la carrera, dispuesto a marcar su sello.

A solo 12 kilómetros de la llegada, Del Toro se lanzó en solitario, ganando rápidamente más de 20 segundos a un par de perseguidores: Hirschi y Mollema. A medida que avanzaba, la diferencia seguía aumentando, y a pesar de que el tramo final era más llano y sus rivales eran grandes rodadores, el mexicano cruzó la meta con una ventaja de 40 segundos sobre el suizo y 44 sobre el neerlandés.

