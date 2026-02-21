Podcast
Deportes

Isaac del Toro conquista Jebel Hafeet: es líder del UAE Tour 2026

El mexicano se llevó la etapa reina del UAE Tour 2026 y desbancó a Antonio Tiberi del liderato tras un ataque decisivo en la subida final

  • 21
  • Febrero
    2026

El mexicano Isaac del Toro conquistó la etapa reina del UAE Tour 2026 y asumió el liderato general tras imponerse en la exigente subida a Jebel Hafeet. El corredor del equipo UAE Team Emirates dio un golpe de autoridad en la sexta jornada y desplazó al italiano Antonio Tiberi, quien había iniciado el día con el jersey rojo.

La etapa se disputó entre Al Ain Museum y Jebel Hafeet, con un final en alto que marcó diferencias entre los aspirantes al título. Del Toro cruzó la meta en solitario y confirmó su ascenso en la clasificación a falta de una jornada para el cierre de la competencia en Emiratos Árabes Unidos.

¿Cómo ganó Del Toro la sexta etapa del UAE?

isaac del toro lidera sexta etapa uae.jpg

El ciclista originario de Ensenada lanzó su ataque en la parte decisiva del ascenso y logró abrir distancia sobre sus rivales directos. El australiano Lucas Plapp terminó segundo a 0:12, mientras que el austriaco Felix Gall fue tercero a 0:21.

Tiberi finalizó cuarto en la etapa, a 0:31 del mexicano, resultado que lo relegó al segundo lugar de la clasificación general, ahora a 0:20 de Del Toro.

Así queda la clasificación general

Tras seis etapas, Del Toro encabeza la general con una ventaja mínima pero significativa de 20 segundos sobre Tiberi. El colombiano Harold Tejada ocupa la cuarta posición, a 1:25 del líder, luego de terminar octavo en la jornada, a 0:36 del ganador.

El cambio en la cima contrasta con lo ocurrido en la quinta etapa, disputada en Dubái, donde el mexicano conservó el segundo puesto sin meterse en el esprint masivo ganado por el italiano Jonathan Milan.

Un título en juego hasta el último día

uae isaac del toro sexta etapa.jpg

La victoria en Jebel Hafeet coloca a Isaac del Toro en posición de asegurar el campeonato en la etapa final. Con diferencias reducidas en la general, cualquier bonificación o ataque podría modificar el podio.

El desempeño del mexicano en la montaña redefine la lucha por el título del UAE Tour 2026 y lo deja como principal favorito en la jornada decisiva.


Comentarios

Etiquetas:
