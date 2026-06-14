Isaac del Toro se corona en Tour Auvergne-Rhône-Alpes de ciclismo

El ciclista mexicano Isaac del Toro se proclamó campeón de la 78.ª edición del Tour Auvergne-Rhône-Alpes de ciclismo tras imponerse en la octava etapa disputada en Beaufort y Plateau de Solaison-Brison este domingo en Francia.

El originario de Ensenada, Baja California, atacó a 8.8 kilómetros de la cima y entró a la meta con un tiempo de 3 horas, 35 minutos y siete segundos (03:35:07), con un promedio de velocidad de 33.5 km/h.

El joven de 22 años se logró posicionar al mostrarse superior en las dos etapas claves de montaña, por lo que llegó tan solo un minuto antes que Juan Ayuso y el noruego Johannessen.

Luego de concretar su hazaña, "Torito" mencionó que se encuentra muy contento por el segundo triunfo consecutivo de la etapa que le dio el campeonato.

"Estoy superfeliz por ganar la etapa reina. Hice el reconocimiento del recorrido hace unos meses y no supe hasta hace dos días que esta es la misma subida que hicimos, pero fue lindo recordar el reconocimiento con Tadej Pogacar, y es supergenial lograr la victoria para el equipo. Es simplemente increíble, luchamos por esto y es simplemente genial. No me lo puedo creer".

Afirmó que se sintió especialmente contento por el hecho de tomar el relevo de Pogacar en el historial de la antigua Dauphiné.

"Significa mucho ganar después de Tadej, él tiene mucho respeto y yo solo quiero ser tan feliz como él en la bici y tratar de disfrutar esto. Es una locura", comentó.

Del Toro clasificó a la octava etapa como líder, tan solo con 54 segundos de ventaja

Recordemos que en la clasificación solo se encontraba 54 segundos por delante de Luke Tuckwell. Los Rodríguez, Cristian y Carlos, ocuparon puestos en el top 10 de la etapa, y el primero de ellos el octavo de la general.

El podio final queda compuesto por Del Toro, el australiano Luke Tuckwell y el español Juan Ayuso.

Del Toro sucede en el palmarés al esloveno Tadej Pogacar, vencedor en 2025.

¿Cuántos títulos lleva el ciclista mexicano Isaac del Toro en este 2026?

Hasta este momento de la temporada 2026, el ciclista mexicano Isaac del Toro suma cinco títulos importantes entre clasificaciones generales y campeonatos nacionales:

Campeón del UAE Tour 2026 🏆

Campeón del Tirreno-Adriático 2026

Campeón Nacional de Contrarreloj de México 2026

Campeón Nacional de Ruta de México 2026

Clasificación de Jóvenes del UAE Tour 2026

Además, consiguió varias victorias de etapa durante el año:

Etapa 1 del UAE Tour

Etapa 6 del UAE Tour

Etapa 6 del Tirreno-Adriático

Etapa 7 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes

Pero si solo hablamos de los títulos absolutos por carreras en clasificación general, "Torito" lleva dos grandes vueltas que son UAE Tour y Tirreno-Adriático.

Comentarios