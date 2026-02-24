Olímpico Mexicano busca sumar a Isaac del Toro rumbo a LA 2028

El ciclista mexicano Isaac del Toro, reciente campeón del UAE Tour, se ha convertido en objetivo del Comité Olímpico Mexicano (COM), que busca integrarlo al proceso rumbo a Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La presidenta del organismo, Marijose Alcalá, expresó su interés en que el pedalista forme parte de la delegación nacional.

“Ojalá que en algún momento sea olímpico; nos daría mucho gusto y nos sentiríamos muy honrados que sea parte de esta delegación”, manifestó durante la firma de una alianza deportiva con Mazda.

Reconoce su crecimiento

Alcalá admitió que no conoce personalmente al corredor de 22 años, aunque dijo estar al tanto de su ascenso en el ciclismo profesional.

“No tengo el gusto de conocerlo, pero conozco su calidad de atleta… siempre será bienvenido no solamente él”, afirmó.

La dirigente subrayó que Del Toro llena de orgullo al deporte mexicano y reiteró que el COM será un aliado para todos los atletas que busquen su pase olímpico.

Puerta abierta al proceso olímpico

La titular del organismo señaló que comprende la apretada agenda del ciclista con el UAE Team Emirates, pero reiteró su disposición para apoyarlo.

“Todos los atletas que quieran lograr su paso a Juegos Olímpicos siempre encontrarán en el Comité Olímpico un aliado permanente”, sostuvo.

En caso de buscar su boleto a Los Ángeles 2028, Del Toro tiene varias vías, siendo el ranking de la UCI la principal.

Para el ciclismo de ruta se repartirán 180 plazas (90 por rama), mientras que la contrarreloj otorgará 35 boletos. México, actualmente alrededor del puesto 15 del ranking mundial, tendría opción de clasificar a dos ciclistas.

Otra vía será el Campeonato Mundial de la especialidad en Alta Saboya, Francia, entre el 24 de agosto y el 5 de septiembre, así como el Campeonato Continental de las Américas.

Por ahora no existen acercamientos formales del COM con el corredor. El mexicano continuará su calendario en el Strade Bianche, programado para el 7 de marzo en la región de Toscana, Italia.

“Claro que me gustaría asistir a los Juegos, pero en mi deporte no puedo pensar en 2028… me gustaría saber qué voy a hacer en febrero, marzo”, declaró el ciclista a finales del año pasado.

