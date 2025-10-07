Italia propone tregua mundial antes de Milán-Cortina 2026

Italia presentará a las Naciones Unidas una propuesta de alto al fuego global antes de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026, informó este martes el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani.

La iniciativa busca revivir la tradición de la tregua olímpica de la Antigua Grecia, cuando las facciones enfrentadas detenían las hostilidades para permitir que los atletas viajaran y compitieran con seguridad.

A pesar de los llamados de los organizadores de los Juegos Olímpicos y de la ONU, ningún alto al fuego mundial ha sido respetado en la era moderna desde 1896, incluyendo los recientes Juegos de París 2024.

La cita de Milán-Cortina se celebrará del 6 al 22 de febrero.

"Con vistas a los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina, presentamos a las Naciones Unidas una propuesta de tregua olímpica para todas las guerras, incluidas las de Ucrania y Oriente Medio", señaló Tajani.

Agregó que Italia apoya el plan estadounidense para poner fin al conflicto en Gaza y recordó las palabras del papa León sobre nunca renunciar a la esperanza de paz.

El plan de 20 puntos presentado por Donald Trump, sobre el que Israel y Hamas iniciaron conversaciones indirectas el lunes, es considerado como la iniciativa más prometedora para poner fin al conflicto en Gaza.

Mientras tanto, en Ucrania, el gobierno prooccidental continúa enfrentando la invasión rusa que ya cumple más de tres años y medio, el mayor conflicto armado en Europa desde la Segunda Guerra Mundial y que ha cobrado cientos de miles de vidas.

