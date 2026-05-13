Inter de Milán obtiene su décima Coppa Italia ante Lazio

El Inter de Milán confirmó su dominio absoluto en el futbol italiano al conquistar la Coppa Italia 2026 tras derrotar 2-0 a la Lazio en la final disputada en el Estadio Olímpico de Roma.

El conjunto nerazzurro completó así el doblete doméstico, luego de haber asegurado semanas atrás el campeonato de la Serie A con varias jornadas de anticipación, algo que el club no conseguía desde la histórica temporada 2009-2010 bajo el mando de José Mourinho.

Aquel equipo no solo ganó la liga y la copa, sino también la UEFA Champions League firmando el único triplete en la historia del club italiano.

Además, con la conquista de este miércoles, el Inter alcanzó su décimo título de Coppa Italia, consolidándose como el segundo equipo más ganador del torneo, únicamente por detrás de la Juventus.

Lazio pagó caros sus errores defensivos

La final comenzó con un Inter agresivo y dominante, aprovechando rápidamente las desconcentraciones defensivas de la Lazio.

El primer gol cayó apenas al minuto 14, cuando Federico Dimarco envió un tiro de esquina desde la derecha y el defensor Adam Marusic terminó desviando el balón hacia su propia portería.

El segundo golpe llegó al minuto 35 tras un error en la salida de Nuno Tavares, quien perdió el balón ante Denzel Dumfries cerca del área.

El neerlandés recortó hacia el centro y asistió a Lautaro Martínez, que únicamente tuvo que empujar el balón con el arco completamente vacío para ampliar la ventaja.

La anotación volvió a confirmar el peso ofensivo del delantero argentino, quien ha sido uno de los pilares del equipo durante toda la temporada y uno de los referentes del vestidor.

Lautaro y Thuram lideraron el ataque nerazzurro

Aunque Lautaro fue nuevamente decisivo en una final, el ataque del Inter también encontró respaldo en el trabajo de Marcus Thuram, quien generó constantes problemas a la defensa rival y mantuvo movilidad durante gran parte del encuentro.

En los días previos existían dudas sobre la condición física del delantero francés debido a molestias musculares, pero finalmente pudo disputar el partido y terminó siendo importante en la presión ofensiva del equipo.

La escuadra dirigida por Cristian Chivu mostró nuevamente el equilibrio que ha caracterizado su temporada, combinando orden defensivo, intensidad y contundencia frente al arco rival.

Inter reafirma su dominio en Italia

La victoria sobre Lazio también confirmó la superioridad reciente del Inter frente al conjunto romano, ya que días antes los nerazzurri habían goleado 3-0 al mismo rival en Serie A, en un duelo que prácticamente funcionó como ensayo para la final copera.

Durante gran parte del encuentro, la Lazio tuvo dificultades para generar peligro real y se vio superada por el control del mediocampo del Inter y la presión alta impuesta por los dirigidos por Chivu.

Con este nuevo campeonato, el Inter continúa ampliando uno de los periodos más exitosos de su historia reciente y fortalece una plantilla que ha logrado combinar experiencia, juventud y estabilidad competitiva tanto en liga como en torneos de eliminación directa.

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