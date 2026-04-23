Italia rechaza idea de Trump de sustituir a Irán en Mundial 2026

La posibilidad de ver a Italia en el Mundial de 2026 sin haber conseguido su clasificación fue descartada por las propias autoridades del país europeo.

El ministro de Deportes, Andrea Abodi, dejó claro que la selección no debe acceder al torneo por vías extraordinarias, incluso si existiera la opción reglamentaria.

El posicionamiento surge tras versiones que apuntaban a gestiones desde el entorno del presidente estadounidense, Donald Trump, para abrir la puerta a la selección italiana en caso de que Irán quedara fuera de la competencia.

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La polémica nace en Washington

La iniciativa fue atribuida a Paolo Zampolli, enlace de la Casa Blanca, quien habría sugerido ante dirigentes del fútbol internacional la exclusión de Irán.

El argumento giraba en torno al peso histórico de Italia en los Mundiales, así como a la posibilidad de reforzar el atractivo del torneo.

Sin embargo, más allá de las especulaciones, no existe una postura oficial de la FIFA que respalde dicha alternativa. El organismo rector ha reiterado que el calendario y los equipos clasificados se mantienen sin cambios.

Irán, firme en su lugar

Mientras se desarrolla el debate, Irán continúa con su preparación para la Copa del Mundo. La selección aseguró su clasificación tras dominar su grupo en las eliminatorias asiáticas y no contempla, por ahora, escenarios fuera del torneo.

Autoridades iraníes han reiterado que el equipo está listo para competir, incluso en medio del contexto de tensión con Estados Unidos.

En las últimas semanas, el combinado nacional ha retomado entrenamientos y analiza opciones para su preparación fuera del país.

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Cabe señalar que el principal desafío para Irán no está en lo deportivo, sino en lo administrativo y político. La expedición de visas por parte de Estados Unidos, así como las condiciones de seguridad, siguen siendo temas pendientes.

Además, el equipo deberá cumplir con los tiempos establecidos por la FIFA, que exigen su llegada al campamento base en Arizona días antes del debut.

Por ahora, Italia opta por mantenerse al margen de cualquier polémica, mientras Irán sostiene su lugar ganado en la cancha.

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