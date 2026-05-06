Inter campeón de Italia será recibido por el papa León XIV

El Inter Milan, reciente campeón de la Serie A, será recibido el próximo sábado en el Vaticano por el papa Pope Leo XIV, en un encuentro que reconoce el éxito deportivo del conjunto italiano.

La audiencia está programada para las 10:00 horas locales y se realizará antes del compromiso liguero del club frente a la Lazio en el Estadio Olímpico de Roma.

La representación del club ‘nerazzurro’ estará integrada por jugadores, cuerpo técnico, directivos y será liderada por su entrenador, Cristian Chivu.

El propio club calificó el encuentro como “un momento especial para el Inter”, en una temporada que quedará marcada por un nuevo título nacional.

Un reconocimiento tradicional del Vaticano

La recepción se enmarca en las tradicionales audiencias del pontífice con equipos y deportistas destacados por sus logros competitivos, una práctica que combina simbolismo institucional y reconocimiento público.

El Inter Milan aseguró matemáticamente su vigésimo primer Scudetto tras vencer 2-0 al Parma en el estadio San Siro, consolidando una campaña de dominio en la liga italiana.

Bajo la dirección de Cristian Chivu, el club sumó 26 victorias en 35 partidos y mantuvo el liderato durante gran parte del campeonato.

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