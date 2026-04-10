Asume Silvio Baldani dirección interina de la selección de Italia

Silvio Baldini asumirá de forma interina la dirección técnica de la selección absoluta de Italia tras la reciente crisis institucional y deportiva que atraviesa el equipo nacional. La decisión se produce luego de que el conjunto italiano quedara fuera de la próxima Copa del Mundo, lo que derivó en cambios inmediatos dentro de la estructura del futbol del país.

El nombramiento fue confirmado el viernes, apenas diez días después de la eliminación de Italia en la ronda de repechaje. La derrota ante Bosnia-Herzegovina en tanda de penales marcó un nuevo episodio negativo para la escuadra, que acumula tres ausencias consecutivas en Copas del Mundo, pese a ser cuatro veces campeona.

¿Qué provocó la llegada de Baldini al banquillo?

La eliminación tuvo consecuencias directas en la dirigencia. Gabriele Gravina dejó su cargo como presidente de la federación italiana, mientras que el entonces entrenador Gennaro Gattuso también presentó su renuncia. Ambos movimientos aceleraron la necesidad de un técnico interino para encarar los compromisos inmediatos.

Baldini, de 67 años, dirigía previamente a la selección Sub21, por lo que su elección responde a una solución interna mientras se define un proyecto a largo plazo. Su experiencia en categorías inferiores fue clave para asumir el reto en un momento de transición.

¿Qué partidos dirigirá el técnico interino?

El estratega estará al frente del equipo en los amistosos internacionales programados para junio. Italia visitará a Luxemburgo el día 3 y posteriormente enfrentará a Grecia el 7 del mismo mes. Ambos encuentros servirán como evaluación para el grupo y para el propio cuerpo técnico.

¿Quién será el próximo entrenador definitivo?

La federación prevé tomar una decisión una vez que se elija al nuevo presidente, proceso que está programado para el 22 de junio. Entre los candidatos destaca Antonio Conte, actual técnico del Napoli, quien ya dirigió a la selección italiana en el pasado.

También figuran nombres como Roberto Mancini, Simone Inzaghi y Massimiliano Allegri, quienes cuentan con experiencia en clubes y selecciones. La elección marcará el rumbo de Italia de cara a los próximos torneos internacionales.

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