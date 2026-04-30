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Ashley Young anuncia su retiro del futbol tras 23 años de carrera

Campeón de la Premier League y la Europa League con el Manchester United, el jugador cierra su carrera tras su paso por clubes de Inglaterra e Italia

  • 30
  • Abril
    2026

El futbolista inglés Ashley Young anunció este jueves su retiro profesional a los 40 años, poniendo punto final a una carrera que se extendió por más de dos décadas en el fútbol europeo.

A través de sus redes sociales, el jugador compartió un mensaje de despedida en el que recordó sus inicios y el largo camino recorrido.

“Ha sido un gran viaje que nunca me podría haber imaginado cuando era un niño. Pero este sueño llega al final este sábado”, expresó.

Éxitos con el Manchester United

Los momentos más destacados de su carrera llegaron durante su etapa con el Manchester United, donde formó parte de uno de los últimos equipos campeones del club en la Premier League.

Con los “Red Devils”, Young conquistó:

  • Premier League (2012-2013)
  • FA Cup
  • Copa de la Liga
  • UEFA Europa League (2016-2017)
  • Community Shield

Su versatilidad y experiencia lo convirtieron en un elemento clave dentro del plantel en distintas etapas.

Trayectoria internacional y paso por Europa

A lo largo de su carrera, Young defendió los colores de clubes como Watford, Aston Villa, Inter de Milán, Everton e Ipswich Town, además de su regreso en una segunda etapa al Aston Villa.

En Italia, también sumó un título importante al coronarse campeón de la Serie A con el Inter de Milán en la temporada 2020-2021.

Con la selección de Inglaterra, disputó 39 partidos, marcó siete goles y participó en la Eurocopa 2012 y el Mundial de Rusia 2018.

Un último capítulo en Ipswich

En su última temporada, Young militó en el Ipswich Town, equipo con el que aún podría cerrar su carrera con un logro significativo.

El conjunto inglés tiene la posibilidad de asegurar el ascenso a la Premier League este fin de semana si logra imponerse al Queens Park Rangers. En caso contrario, dependerá del resultado entre Millwall y Oxford United.

El duelo de este sábado podría marcar el último partido profesional de Young, cerrando así una trayectoria que abarcó 23 años de actividad, múltiples títulos y presencia constante en el fútbol de alto nivel.


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