James McClean golpea aficionado rival tras encuentro

El jugador afirmó que el hecho de practicar fútbol no quiere decir que los aficionados tengan la libertad de 'hacer lo que quieran sin consecuencias'

  • 06
  • Noviembre
    2025

El jugador del Wrexham, James McClean, agredió a un aficionado del Cardiff City después del encuentro entre los dos equipos en la Copa de la Liga.

Según explicó a la radio británica, él salió de su coche en el aparcamiento y se encontró con cuatro aficionados del equipo rival Cardiff, de entre 20 o 30 años.

"Me reconocieron y empezaron a correr hacia mí gritando. Al principio les ignoré, pero luego respondí y me enfrenté a ellos. Estábamos discutiendo y uno de ellos, uno alto con gafas, hizo un movimiento hostil hacia mí. Estoy en mi lugar de trabajo y nunca debería sentirme amenazado en mi lugar de trabajo, así que en lugar de esperar a que él golpeara primero, lo hice yo. Era un uno para cuatro" explicó el jugador.

El Wrexham, equipo del Championship quedó eliminado en los octavos de final de la Copa de la Liga, se enfrentará en cuartos al Newcastle United. 

"La gente tiene que entender que solo porque juguemos al fútbol no quiere decir que puedan venir y tomarse la libertad de hacer lo que quieran sin consecuencias. Eso es todo. Nada más pasó, se solucionó la situación", añadió.


Etiquetas:
