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Jannik Sinner se corona en Indian Wells sin ceder sets

El italiano Jannik Sinner superó a Daniil Medvedev en una final de altos vuelos y suma su primer título en el torneo californiano

  • 16
  • Marzo
    2026

El tenista italiano Jannik Sinner conquistó este domingo el título del Indian Wells Masters, tras imponerse en la final al ruso Daniil Medvedev por 7-6(6) y 7-6(4), logrando así el primer trofeo del torneo californiano en su carrera.

El actual número dos del mundo se proclamó campeón sin ceder un solo set durante todo el torneo, confirmando su gran momento de forma en el circuito.

Duelo decidido en desempates

El encuentro se definió en dos ‘tie-breaks’ después de un duelo muy equilibrado. Sinner necesitó una hora y 55 minutos para superar a Medvedev, quien llegaba motivado tras eliminar en semifinales al español Carlos Alcaraz.

En el primer set, el italiano logró imponerse 7-6(6) luego de un desempate muy cerrado que se resolvió tras una minirotura decisiva.

La segunda manga mantuvo el mismo guion: ambos jugadores dominaron con su servicio y no concedieron oportunidades de quiebre, por lo que nuevamente el set se definió en el ‘tie-break’.

En ese desempate final, Medvedev llegó a tener ventaja de 4-1, pero Sinner reaccionó de manera contundente y encadenó seis puntos consecutivos para cerrar el partido 7-4 y asegurar el título.

Con este triunfo, el italiano sumó su novena victoria en 17 enfrentamientos ante Medvedev, quien había ganado los primeros seis duelos entre ambos.

Récords y racha ganadora

El título representa el número 25 de la carrera de Sinner y además su victoria número 100 en torneos Masters 1,000, donde acumula un balance de 100 triunfos y 29 derrotas.

El tenista de 24 años amplió además su racha a 11 victorias consecutivas en torneos Masters 1,000, después de haber cerrado la temporada anterior con un título en Masters de París.

Tras su éxito en California, Sinner llegará como uno de los grandes favoritos al Miami Open, que inicia esta semana en Florida.

El torneo contará con Carlos Alcaraz como primer sembrado y con la notable ausencia del serbio Novak Djokovic, quien se perderá la competencia debido a molestias en el hombro derecho.


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