Sinner avanza firme a cuartos y extiende racha en Australia

Jannik Sinner venció en tres sets a Luciano Darderi, llegó a 18 triunfos seguidos en Australia y enfrentará a Ben Shelton en cuartos de final

Jannik Sinner continúa intratable en el Abierto de Australia. El bicampeón vigente derrotó este lunes por 6-1, 6-3 y 7-6 (2) a su compatriota Luciano Darderi para clasificarse a los cuartos de final, donde ha llegado ya en nueve torneos consecutivos de Grand Slam.

Con la victoria, el número uno del mundo extendió su racha invicta en Melbourne a 18 triunfos consecutivos, confirmando su condición de gran favorito al título.

Sin sobresaltos, salvo el tercer set

A diferencia de su partido previo, marcado por el calor extremo y calambres, Sinner jugó en condiciones nocturnas más frescas, lo que le permitió dominar el encuentro con autoridad durante los dos primeros sets.

Darderi elevó su nivel en el tercer parcial y salvó dos puntos de partido con su servicio, pero Sinner impuso su jerarquía en el desempate, donde ganó siete puntos consecutivos para cerrar el partido en 2 horas y 9 minutos.

“Me sentí bastante bien. Todo estuvo bien hoy”, afirmó Sinner tras el encuentro.

Ajustes clave y récord personal

El italiano firmó una actuación sólida al conectar 19 aces, su mejor marca personal, sin cometer dobles faltas. Además, destacó por variar su juego, subir con mayor frecuencia a la red y utilizar recursos como el drop shot en momentos clave.

“Todavía hay espacio para mejorar, pero estoy muy feliz con cómo estoy sacando”, señaló.

La victoria también amplió su racha a 18 triunfos consecutivos ante rivales italianos en el circuito.

Duelo repetido en cuartos de final

En la siguiente ronda, Sinner se medirá nuevamente ante el estadounidense Ben Shelton, octavo sembrado, quien venció a Casper Ruud en cuatro sets.

El historial favorece ampliamente al italiano, que ha ganado ocho enfrentamientos consecutivos ante Shelton, incluida la semifinal del año pasado en Melbourne.

Shelton, por su parte, aseguró estar listo para el reto: “Tengo mucho que demostrar. Dejaré todo en la cancha”.

Sinner buscará convertirse en el quinto jugador en la era Open en ganar tres títulos consecutivos del Abierto de Australia, mientras el torneo entra en su etapa decisiva.


