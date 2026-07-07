Jannik Sinner regresa a semifinales de Wimbledon

Jannik Sinner venció a Jan Lennard Struff en tres sets y avanzó por tercera vez a las semifinales de Wimbledon, donde defenderá su título

El italiano Jannik Sinner superó el intenso calor de Londres y la resistencia del alemán Jan Lennard Struff para clasificarse por tercera ocasión a las semifinales de Wimbledon, torneo del que es el vigente campeón.

El número uno del mundo se impuso por 7-5, 7-6(4) y 6-3, en un partido que se prolongó durante dos horas y 37 minutos, con lo que mantuvo su paso perfecto frente al alemán al sumar su cuarta victoria en igual número de enfrentamientos.

Sinner mantiene su dominio

Con este triunfo, Sinner alcanzó su victoria número 98 en torneos de Grand Slam y se convirtió en el cuarto jugador en activo que alcanza al menos diez semifinales de Grand Slam, junto al serbio Novak Djokovic, el alemán Alexander Zverev y el español Carlos Alcaraz.

Además, el italiano extendió a 12 su racha de victorias consecutivas en Wimbledon, después del título conseguido el año pasado.

Jan Lennard Struff, número 74 del mundo, firmó la mejor actuación de su carrera en el All England Club y puso en aprietos al vigente campeón, especialmente durante el segundo set.

Super Sinner 💫



The defending champion is a semi-finalist for the second consecutive year 🇮🇹#Wimbledon pic.twitter.com/QPDS3HFCnx — Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2026

El alemán sostuvo el ritmo gracias a la solidez de su servicio durante gran parte del encuentro, aunque cedió su saque en el undécimo juego del primer parcial, situación que permitió a Sinner quedarse con la manga inicial.

La mejor oportunidad de Struff llegó en el segundo set, cuando dispuso de un punto para igualar el partido. Sin embargo, el italiano reaccionó con su servicio, salvó el momento de mayor presión y terminó imponiéndose en el desempate.

Con dos sets de ventaja, Sinner tomó el control definitivo del partido y aprovechó el descenso en el rendimiento de su rival para cerrar el encuentro en la tercera manga.

El calor, un nuevo desafío

Tras el encuentro, Sinner reconoció que las altas temperaturas representan un reto para él y recordó la eliminación sufrida en la segunda ronda de Roland Garros, cuando dejó escapar una ventaja frente al argentino Juan Manuel Cerúndolo.

El italiano explicó que ha trabajado para evitar que una situación similar vuelva a repetirse y confió en que los ajustes realizados le permitan afrontar mejor las condiciones físicas del torneo.

"Struff es un jugador difícil de enfrentar y merece todo lo que ha conseguido dentro y fuera de la pista. Entró mejor que yo al partido, pero después logré encontrar mi ritmo y estoy contento de volver a semifinales", señaló.

También reconoció que el segundo set pudo haber cambiado el rumbo del encuentro y destacó que la diferencia entre estar igualados y tomar una ventaja de dos sets fue determinante para el desenlace.

Sinner buscará un lugar en la final frente al vencedor del duelo entre el serbio Novak Djokovic, siete veces campeón del torneo, y el canadiense Felix Auger-Aliassime.