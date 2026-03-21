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Sinner avanza firme en Miami y va por doblete histórico

El tenista italiano Jannik Sinner venció con autoridad a Dzumhur y busca repetir el título en Miami tras coronarse en Indian Wells

  • 21
  • Marzo
    2026

El tenista italiano Jannik Sinner avanzó con paso firme a la tercera ronda del Masters de Miami tras imponerse con autoridad al bosnio Damir Dzumhur en poco más de una hora de partido.

El actual número 2 del mundo resolvió el encuentro con parciales de 6-3 y 6-3 en apenas 1 hora y 10 minutos, en un duelo en el que dominó de principio a fin y en el que buscó administrar su desgaste físico tras su reciente participación en torneos previos.

Sinner mostró superioridad desde el fondo de la pista, logrando 21 golpes ganadores por solo 8 de su rival. Además, quebró el servicio de Dzumhur en tres ocasiones, una en el primer set y dos más en el segundo, mientras que únicamente enfrentó una oportunidad de rompimiento, la cual logró salvar.

El italiano también apostó por acortar los puntos con mayor presencia en la red, sumando una decena de subidas, estrategia que le permitió conservar energía tras el desgaste sufrido en el desierto californiano.

En busca de un logro histórico

El triunfo cobra mayor relevancia al considerar que Sinner llega como vigente campeón del Masters de Indian Wells, por lo que, de conquistar también Miami, se convertiría en el octavo tenista en lograr el llamado “Sunshine Double”, al ganar ambos torneos de pista dura en un mismo año.

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Hasta ahora, solo figuras como Jim Courier, Michael Chang, Pete Sampras, Marcelo Ríos, Andre Agassi, Roger Federer y Novak Djokovic han conseguido esta hazaña.

En la siguiente ronda, Sinner se medirá al ganador del duelo entre el francés Corentin Moutet y el checo Tomas Machac.

El italiano ya sabe lo que es triunfar en Miami, torneo que conquistó en 2024, además de haber alcanzado la final en 2021 y 2023, consolidándose como uno de los jugadores más consistentes del circuito.

Cabe recordar que Sinner no pudo participar en una edición reciente del torneo debido a una sanción relacionada con exposición a clostebol, un esteroide anabolizante prohibido que puede aparecer en controles antidopaje incluso por contacto accidental.

Ahora, con un sólido presente deportivo, el italiano busca reafirmar su dominio en la gira de pista dura y seguir escribiendo su nombre en la historia del tenis.


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