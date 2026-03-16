Confederación Asiática confirma que Irán jugará el Mundial 2026

La Confederación Asiática de Fútbol (AFC) aseguró que la selección de Irán mantiene su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026, pese a las tensiones políticas y a los recientes comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la presencia del equipo en el torneo.

El secretario general del organismo continental, Windsor John, señaló que hasta el momento no existe ninguna indicación de que el combinado iraní vaya a quedar fuera del campeonato que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

“Son miembros nuestros. Queremos que jueguen. Hasta donde sabemos, Irán va a jugar”, afirmó el dirigente durante una conferencia de prensa en Kuala Lumpur, ciudad donde se encuentra la sede del organismo.

Declaraciones surgen tras comentarios de Trump

La polémica surgió luego de que Trump publicara en redes sociales que el equipo iraní sería bienvenido en el torneo, aunque consideró que su participación podría no ser apropiada debido a la situación de seguridad derivada del conflicto regional.

“Realmente no creo que sea apropiado que estén allí, por su propia vida y seguridad”, escribió el mandatario estadounidense.

Las declaraciones generaron reacciones inmediatas desde el entorno del fútbol iraní.

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Selección iraní defiende su derecho a competir

En respuesta, la selección nacional iraní publicó un mensaje en redes sociales en el que defendió su derecho a disputar el torneo.

El equipo subrayó que el Mundial es organizado por la FIFA, por lo que ninguna autoridad política puede decidir su exclusión.

El pronunciamiento se dio también después de que el ministro de Deportes iraní, Ahmad Donyamali, señalara en televisión estatal que el conflicto regional complicaba la participación del equipo.

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Calendario de Irán en el Mundial

De acuerdo con el calendario del torneo, Irán disputará sus tres partidos de la fase de grupos en territorio estadounidense.

El combinado asiático debutará el 16 de junio en Inglewood, California, frente a Nueva Zelanda. Posteriormente se medirá a Bélgica el 21 de junio, también en ese estado.

El último encuentro de la fase de grupos será el 27 de junio en Seattle, donde enfrentará a Egipto.

Irán llega al torneo como una de las selecciones más competitivas de Asia. Actualmente ocupa el lugar 20 del ranking mundial y logró su clasificación para disputar su cuarto Mundial consecutivo.

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