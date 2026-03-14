México revisará levantar veto a carne de cerdo a España

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, Luis Planas, aseguró que el gobierno de México revisará la suspensión de las importaciones de carne de cerdo procedentes del país europeo, una medida decretada a finales de 2025 tras un brote de peste porcina africana (PPA).

El funcionario español explicó que esta posibilidad fue planteada durante una reunión “muy positiva” con su homólogo mexicano, Julio Antonio Berdegué, celebrada en la sede de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en Ciudad de México.

El encuentro se desarrolló en el marco de la visita oficial de Planas al país y, según el ministro, reflejó la “buena relación” existente entre ambas naciones.

México revisará la medida sanitaria

Durante una rueda de prensa realizada en la residencia del embajador español, Planas explicó que solicitó a las autoridades mexicanas reconsiderar el alcance de la suspensión comercial.

“En la reunión le he trasladado al secretario mi deseo de que se planteara una revisión por parte de México de esa posición en relación con la regionalización. La respuesta que he obtenido por parte del secretario es que, efectivamente, me ha indicado que se efectuaría esta revisión”, señaló.

El titular de Agricultura indicó que su petición tuvo una “buena acogida” por parte de Berdegué, lo que abre la posibilidad de modificar la restricción actual.

Según explicó, España considera que existen argumentos técnicos suficientes para que la medida se limite únicamente a la zona afectada por el brote, localizada principalmente en Barcelona, en lugar de aplicarse a todo el país.

Confianza en levantar las restricciones

Planas subrayó que España respeta plenamente la decisión final de México, al tratarse de una determinación “soberana” relacionada con la sanidad animal y la protección del mercado interno.

No obstante, defendió la solidez de los sistemas de control sanitario españoles.

“España es un país serio, riguroso, con un estado muy alto de sanidad animal”, afirmó.

El ministro añadió que espera que ambas naciones puedan avanzar hacia el levantamiento de las restricciones de exportación, mediante cooperación técnica y diálogo entre autoridades sanitarias.

Reunión con el sector agrario por la guerra en Oriente Medio

Durante su visita, Planas también anunció que el próximo lunes se reunirá con representantes del sector agrícola y pesquero en España para analizar el impacto económico derivado del conflicto en Oriente Medio, especialmente la guerra que involucra a Estados Unidos, Israel y Irán.

El encuentro servirá para escuchar las preocupaciones del sector y evaluar posibles medidas destinadas a contener el aumento de precios de alimentos y fertilizantes.

“Estamos haciendo un seguimiento muy de cerca de esta disrupción que se ha producido en los mercados energéticos”, explicó el ministro.

A pesar de las inquietudes expresadas por productores agrícolas, Planas descartó que en el corto plazo exista un problema de desabastecimiento de fertilizantes.

Impacto del conflicto en los mercados energéticos

El gobierno español trabaja actualmente en un paquete de medidas que será presentado ante el Consejo de Ministros una vez que se definan los instrumentos de respuesta.

La guerra en el golfo Pérsico, iniciada el 28 de febrero, ha provocado una fuerte tensión en los mercados energéticos globales, principalmente por las dificultades en el tránsito marítimo a través del estrecho de Ormuz.

Por esa ruta estratégica circula cerca del 20 % del petróleo y del gas natural licuado consumido en el mundo, lo que ha generado un incremento significativo en los precios internacionales de la energía.

El conflicto también ha provocado ataques contra instalaciones energéticas, incluidas refinerías, plantas de gas y campos petroleros, aumentando la incertidumbre en los mercados globales y su posible impacto en la producción agrícola.

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