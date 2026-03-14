Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_03_14_at_14_53_28_2_1ce1bbba9d
Nuevo León

Trofeo del Mundial 2026 llega al Estadio Monterrey

El gobernador Samuel García encabezó la develación del trofeo original de la Copa del Mundo en Nuevo León, a 89 días del inicio del torneo

  • 14
  • Marzo
    2026

El trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 llegó al Estadio Monterrey, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, en un evento que marcó el inicio del ambiente mundialista en el estado a 89 días del arranque del torneo.

La ceremonia reunió a autoridades, representantes de empresas y figuras del fútbol internacional para presentar el trofeo original de la FIFA, considerado uno de los símbolos más importantes del deporte a nivel global.

Samuel García encabeza la presentación

El encargado de develar el trofeo fue el gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien aseguró que la entidad está lista para recibir la justa mundialista y destacó la importancia de que el estado forme parte de la histórica edición del torneo que organizarán conjuntamente México, Estados Unidos y Canadá.

Durante su intervención, el mandatario afirmó que el Mundial no solo representa una celebración deportiva, sino también una oportunidad para impulsar el desarrollo del estado.

“Esta Copa del Mundo es un símbolo no solo de fútbol, no solo de victoria, no solo de ser campeón del mundo, sino que también como gobierno esta copa nos ha ayudado muchísimo a tener un Nuevo León mucho mejor que hace cuatro años que llegamos”, señaló.

García destacó que la entidad se prepara para ofrecer la mejor experiencia del torneo.

“Estamos listos en Nuevo León. Tener la Copa del Mundo aquí en el estado es un privilegio y queremos ser no solo la sede más norteña, sino la mejor sede que va a tener el Mundial”, afirmó.

Inversión para infraestructura y seguridad

El gobernador también informó que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, autorizó 1,500 millones de pesos para obras de infraestructura en la entidad, como parte de los preparativos para el torneo.

De acuerdo con el mandatario, estos recursos se destinarán a proyectos para mejorar la imagen urbana, pavimentación, murales y áreas verdes, con el objetivo de mostrar al mundo una ciudad renovada.

WhatsApp Image 2026-03-14 at 14.53.28 (1).jpeg

Asimismo, anunció que más de 4,300 elementos de seguridad serán desplegados para reforzar la protección durante los preparativos y durante el desarrollo del Mundial.

“Vamos a hacer un despliegue enorme de infraestructura junto con el Gobierno Federal y los alcaldes para tener la ciudad preciosa, hermosa, pavimentada, pintada y arbolada”, agregó.

Presencia de un campeón del mundo

El evento contó también con la presencia del exfutbolista español David Silva, integrante de la selección de España que conquistó el título en la Copa Mundial de la FIFA 2010 en Johannesburgo.

WhatsApp Image 2026-03-14 at 14.53.28.jpeg

Durante la ceremonia, el exmediocampista levantó el trofeo en un gesto simbólico que celebró la llegada del máximo galardón del fútbol a la entidad.

Una exhibición para los aficionados

El trofeo forma parte del tour previo al Mundial presentado por Coca-Cola, que busca acercar la emoción del fútbol a los aficionados en diferentes ciudades.

El presidente de Coca-Cola México, Louis Balat, agradeció la colaboración del gobierno estatal y destacó el papel de Nuevo León como anfitrión de eventos de talla internacional.

“El estado representa carácter, innovación y capacidad para organizar eventos de clase mundial”, afirmó.

La experiencia para conocer el Trofeo Original de la Copa Mundial de la FIFA 2026 estará abierta al público del 14 al 17 de marzo en el Estadio Monterrey, permitiendo que miles de aficionados se acerquen a uno de los símbolos más emblemáticos del fútbol mundial.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

20260313_04_conarte_patrimonio_artisitico_03_740365c49c
Expone Conarte patrimonio artístico de NL en 'Habitar lo Público'
20260313_05_record_entrega_escrituras_08_04bfcaeab1
Resalta Samuel García récord de escrituras entregadas
pan_nacional_monterrey_5fc54585df
Reitera PAN: 'no' a la alianza con PRI por gubernatura de NL
publicidad

Últimas Noticias

EH_DOS_FOTOS_128eb09bfc
UEFA confirma cancelación de la Finalissima 2026
AP_26074127895887_79c2c20cbf
Venezuela elimina a Japón y avanza a semifinales del WBC
EH_CONTEXTO_14_7b59540006
Israel intercepta oleadas de misiles lanzados desde Irán
publicidad

Más Vistas

Captura_de_pantalla_2026_03_14_170642_a787a4ef35
Fallece Diego Osuna, hijo del director de BBVA México
EH_UNA_FOTO_36_07990b4633
México revisará levantar veto a carne de cerdo a España
parques_industriales_3_1280x720_2f57f63597
Producción industrial en México inicia 2026 con retroceso de 1.1%
publicidad
×