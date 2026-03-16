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Tigres tiene jornada de dualidad; varonil empata y femenil golea

La escuadra varonil igualó 0-0 ante el Querétaro este domingo, mientras que las 'Amazonas' golearon 6-0 y se colocaron tercero en la Liga MX Femenil

  • 16
  • Marzo
    2026

Una doble jornada de contraste se vivió este domingo en el Estadio Universitario con el Club Tigres, dentro de la actividad del campeonato mexicano de la Liga MX en varonil y femenil.

En la Jornada 11 de la fase regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, Tigres empató 0-0 ante Gallos Blancos y ascendió al sexto sitio de la Tabla General.

Y en la Fecha 12 de la fase regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, Tigres Femenil goleó 6-0 a Querétaro y subió al tercer puesto del pelotón.

Los incomparables se dieron cita en las gradas y fueron testigos de dos encuentros muy diferentes, ya que en uno no se estremecieron las redes, y en el segundo hubo media docena de “pepinillos”.

Tigres

Los dirigidos por Guido Pizarro ligaron dos cotejos sin marcar gol: cayeron el jueves pasado por 3-0 en Cincinnati, Ohio, en el duelo de ida de octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026, y este domingo se fueron en blanco ante los emplumados en la Primera División del futbol mexicano.

Aunado a ello, los auriazules apenas tienen un tanto anotado en los recientes tres cotejos… y este fue el pasado sábado 7 de este mes de marzo al vencer por 1-0 a Rayados en la edición 142 del Clásico Regio en “El Volcán”, con gol de André-Pierre Gignac, en la Fecha 10 del actual certamen del balompié azteca.

Tigres femenil

Por su parte, las famosas Amazonas se consolidaron en el podio de la Tabla General al aplastar 6-0 a Gallos Blancos.

Un “hat-trick” de Diana Ordóñez en los minutos cuatro, 36 y 65, un doblete de María Elizondo al 90’+2 y al 90’+7, y otro tanto de Jheniffer Da Silva al 29’ sellaron la victoria de las de San Nicolás de los Garza, Nuevo León.


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