Jannik Sinner vence a Alex de Miñaur y espera a Alcaraz

Jannik Sinner derrotó a Alex de Miñaur por 7-5 y 6-2, elevando a 13-0 su dominio histórico sobre el australiano y clasificando a la final de las Finales ATP, donde buscará retener el título ante su afición.

El número 2 del mundo llegará al partido por el campeonato sin haber perdido un solo set en el torneo y con una racha de 18 parciales consecutivos ganados desde su derrota en la final de 2023 ante Novak Djokovic.

Además, extendió a 31 su seguidilla de triunfos en canchas duras bajo techo.

Sinner, que salvó tres puntos de quiebre en su primer turno de saque y tomó control temprano del segundo set con un 4-0, enfrentará en la final a Carlos Alcaraz o Felix Auger-Aliassime.

Alcaraz, quien disputa más tarde su semifinal, ya aseguró el número 1 del año y busca su primera final en este evento.

El choque Sinner-Alcaraz sería el cuarto título consecutivo entre ambos en esta temporada, tras repartirse los Grand Slams de Roland Garros, Wimbledon, el US Open y Australia.

“Estuve contento con mi saque y con cómo reaccioné en los momentos importantes”, dijo Sinner, que no ha cedido su servicio en toda la semana y llega por tercera vez seguida a la final de Turín.

Comentarios