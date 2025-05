Alcaraz sobrevive al invicto Sinner y es campeón de Roma

"Estoy muy feliz por ganar mi primer título de Roma, ojalá no sea el último", dijo Alcaraz. "Lo primero que quiero decir es que me alegra ver a Jannik de vuelta a gran nivel. Seguro que no ha sido sencillo regresar después de tres meses y llegar a la final de un Masters 1000 en su primer torneo. Es algo inmenso y debo felicitarle".