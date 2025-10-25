Sinner avanza a la final de Viena y enfrentará a Zverev

El número dos del mundo, Jannik Sinner, se clasificó este sábado a la final del torneo ATP 500 de Viena tras vencer con autoridad al australiano Álex De Miñaur (7º) por 6-3 y 6-4.

El italiano buscará el título el domingo ante el alemán Alexander Zverev, tercero del ranking mundial.

Será la octava final de 2025 para Sinner, quien aspira a conquistar su cuarto trofeo de la temporada después de coronarse en el Abierto de Australia, Wimbledon y Pekín.

El italiano suma ya doce victorias en igual número de enfrentamientos ante De Miñaur, a quien volvió a superar con solidez tras su recuperación del problema físico que lo obligó a retirarse del Masters 1000 de Shanghái.

Zverev, por su parte, derrotó en la otra semifinal al italiano Lorenzo Musetti (8º) por 6-4 y 7-5, alcanzando su cuarta final del año.

Será el segundo duelo por un título entre Sinner y Zverev en 2025, tras el triunfo del italiano en el Abierto de Australia. Tras Viena, Sinner se dirigirá a París para disputar el Masters 1000 previo al cierre de temporada en Turín.

