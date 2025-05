Ángel Correa sí es opción para Tigres: Mauricio Culebro

El presidente de los Tigres, Mauricio Culebro, reconoció que el atacante argentino del Atlético de Madrid, Ángel Correa, sí es una opción para reforzar la delantera felina.

"Ángel Correa es una opción como muchas que tenemos, siempre hemos hablado de que aquí tenemos varias opciones por posición, siempre lo que se busca es un gran jugador, y él es un gran jugador que todos quisiéramos tener y también hay otros, estamos esperando y dando los tiempos para que el torneo termine, y ahí poder tomar la decisión final”.

Desde hace unas semanas, el Rosarino de 30 años, ha venido sonando dentro del fútbol estufa para los auriazules, por lo que el directivo aclaró, siempre están buscando mejorar el plantel.

"Siempre estamos pensando en el corto, mediano y largo plazo, hacer que vuelva a ser un equipo de época, estamos conscientes que los equipos se van construyendo poco a poco, estamos planeando, trabajando como siempre lo hemos hecho para cada seis meses, ver lo que el plantel necesita, y que lo que traigamos, que el plantel sea más competitivo”.

Destaca Culbero perfil tigre de Guido

Por otro lado, Mauricio habló sobre la forma en que Tigres logró su pase a semifinales, sufriendo, y 'A lo perfil Tigre', "Bien, lo de Guido ha ido evolucionando poco a poco, compitiendo en dos torneos, y en estas instancias desde que él llegó, sólo tuvo dos semanas largas para trabajar, era más bien recuperar y jugar.

Poco a poco el equipo va entendiendo la idea que he traído y lo de ayer fue un claro, ejemplo de por qué lo trajimos, es el perfil tigre, ese nunca dejar de luchar, en estos partidos, así hay que ganarlos muchas veces, cuando el futbol no se presenta como tú quieras, porque el rival no te deja o las circunstancias no están, hay que sacar algo más y es lo que sacó el equipo”.

