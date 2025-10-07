Reacciona Sergio Ramos al anuncio de retiro de Jordi Alba

El futbolista español Sergio Ramos dedicó un emotivo mensaje a Jordi Alba, quien anunció su retiro del futbol profesional al final de la presente temporada.

A través de sus redes sociales, Ramos expresó su admiración y cariño hacia su excompañero en la selección española.

“Mi querido Jordi, cuántas aventuras, enfrentamientos y momentos hemos compartido. Cuántos éxitos y triunfos hemos disfrutado juntos con nuestra selección, te vas como un grande de la banda izquierda y un grande del fútbol español”, escribió Ramos.

El actual jugador del Rayados de Monterrey añadió que el futbol “echará de menos” a Alba, pero que siempre lo recordará por su trayectoria y entrega en el terreno de juego.

“El fútbol te echará de menos, pero te recordará siempre. Fuerte abrazo, Tete, y a disfrutar de la siguiente etapa con la familia. Beso, brother”, concluyó el andaluz.

Por su parte, Jordi Alba, de 36 años, confirmó su decisión a través de un video publicado en sus redes sociales titulado “Gracias fútbol, gracias por tanto”, donde agradeció al deporte que lo acompañó durante más de dos décadas.

“Ha llegado el momento de cerrar una etapa trascendental en mi vida. He tomado la decisión de poner fin a mi carrera como futbolista profesional al terminar esta temporada”, anunció el jugador del Inter Miami de la MLS.

Cabe recordar que Alba y Ramos fueron compañeros en la selección española desde 2012, con la que conquistaron la Eurocopa de ese mismo año, al vencer a Italia 4-0 en la final, donde el lateral catalán marcó uno de los goles.

