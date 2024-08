Jordi Cortizo se quiere ir de Rayados siendo campeón

"No, desde un principio he estado muy comprometido, yo estoy muy contento de estar aquí, creo que me he ganado algo que me ha costado mucho trabajo, desde como llegué hasta hoy en día y eso me tiene muy satisfecho. Creo que con la gente tengo una buena conexión y sé que eso no siempre es fácil, ¿no? Y bueno, con Chivas sé que es un equipo muy importante muy grande también y muy agradecido, la verdad, es un equipo que sabemos lo que representan aquí en México, pero al final, hoy en día, Monterrey es mi casa, Monterrey es donde quiero irme siendo campeón, quiero hacer cosas importantes aquí, y nada, estoy muy tranquilo, en todo momento estuve tranquilo, sé que así es esta carrera se habla mucho, a veces todo se dispara, pero yo estaba muy tranquilo porque sé que aquí estoy en el lugar correcto", expresó el ex del Puebla