Julián Gil le entrega estampa de la Virgen a Lionel Messi

Julián Gil obtuvo la firma de Lionel Messi en el Mundial 2026 y le entregó una estampita de la Virgen de Guadalupe para su padre Jorge Messi

Más allá de conseguir uno de los autógrafos más codiciados de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el actor Julián Gil aprovechó su encuentro con Lionel Messi para entregarle una estampita de la Virgen de Guadalupe, con la intención de acompañar tanto al astro argentino como a su padre, Jorge Messi, durante su proceso de recuperación tras haber sido hospitalizado.

El actor y conductor calificó el momento como uno de los más especiales que ha vivido a lo largo de su cobertura del torneo, pues además pudo sumar la firma del capitán albiceleste a “La Pelota del Mundial”, un proyecto personal que ha desarrollado durante su recorrido por distintas sedes de la justa.

El encuentro se produjo en Dallas, ciudad en la que finalmente pudo acercarse al futbolista que encabezaba su lista de deseos para completar el balón que reúne autógrafos de algunas de las figuras más importantes del futbol internacional.

“Qué bendición poder tener la firma de Messi en ‘La Pelota del Mundial’. Pero más bendecido me siento por haber tenido la oportunidad de entregarle una estampita de la Virgen de Guadalupe para que lo acompañe a él y a su padre en su recuperación”, compartió Gil tras el emotivo momento.

Lionel Messi was presented with a card of Our Lady of Guadalupe by actor Julián Gil during the 2026 FIFA World Cup, with prayers offered for the recovery of his father, Jorge.



Video: Julian Gil pic.twitter.com/jBidcYylBO — Sachin Jose (@Sachinettiyil) June 24, 2026

Desde que inició este proyecto mundialista, el actor había expresado que una de las rúbricas que más ilusión le generaba obtener era la de Lionel Messi, considerado por muchos como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.

La firma finalmente quedó plasmada en el balón, pero fue el detalle personal hacia el campeón del mundo y su familia el que terminó convirtiendo el encuentro en un recuerdo especialmente significativo para Julián Gil durante su experiencia en la Copa del Mundo 2026™.