Abdel Paul; El gran prospecto regiomontano en el boxeo

Abdel Paul Cázares, originario de Monterrey, Nuevo León, se posiciona como uno de los prospectos con mayor proyección dentro del boxeo profesional, el pugilista mantiene un récord invicto de 8 victorias, 6 de ellas por la vía del knockout y sin derrotas, consolidándose como una de las figuras emergentes del pugilismo local.

Formación deportiva desde la infancia

Desde temprana edad, Abdel mostró inclinación por el deporte, especialmente por las disciplinas de contacto, durante su niñez practicó futbol, disciplina que marcó su primer acercamiento formal al ámbito deportivo y que sentó las bases de su desarrollo físico y competitivo.

Paralelamente, participó durante varios años en actividades religiosas dentro del grupo juvenil “Escuadrón”, enfocado en dinámicas de destreza, estrategia y trabajo en equipo, además de promover liderazgo y formación integral con orientación cristiana.

El boxeador regiomontano se integró desde los 12 años al escuadrón “Langley”, ubicado en la iglesia María Auxiliadora, en la colonia Linda Vista del municipio de Guadalupe.

Experiencia en futbol americano y lucha olímpica

Antes de enfocarse de lleno en el boxeo, Abdel incursionó en el futbol americano, donde fue titular en el equipo campeón de la categoría novatos en 2019, tras imponerse a los Delfines de la Preparatoria Número 8 y romper una racha sin títulos para los Panteras.

Gracias a su desempeño, fue seleccionado por el estado de Nuevo León para disputar el torneo nacional Sub-17 en 2019, celebrado en la Ciudad de México, compartiendo la Conferencia 1 con Guanajuato, Fademac Rojo y Conadeip.

Durante su etapa en la preparatoria también formó parte de la liga intrauniversitaria de la UANL, representando a la Prepa 22 en la disciplina de lucha olímpica. En esta etapa obtuvo dos medallas de oro y una de bronce, resultados que reforzaron su perfil como atleta integral.

Inicio en el boxeo y etapa amateur

Al concluir la preparatoria, Abdel decidió enfocarse completamente en el boxeo, a los 17 años comenzó a entrenar por cuenta propia en la terraza de su hogar, utilizando únicamente un costal y un par de guantes.

Un año más tarde ingresó formalmente a un gimnasio, donde inició un proceso de preparación estructurado bajo la supervisión de entrenadores especializados.

Abdel comenzó a participar en torneos regionales y nacionales, durante su etapa como boxeador amateur conquistó diversos campeonatos avalados por el WBC y otras promotoras, acumulando un gran récord de 20 victorias y una derrota.

Salto al profesionalismo

A los 20 años debutó como profesional frente a Julio Palomino Rivera, combate que concluyó por knockout técnico en el primer asalto. Desde entonces, suma ocho combates profesionales, con seis triunfos por knockout y dos por decisión, lo que representa un 75% de efectividad de finalización.

Dentro de su equipo de trabajo destaca la presencia del ex campeón mundial mexicano Jhonny González, quien fue monarca mundial en tres ocasiones dentro de dos divisiones, en las 118 y 126 libras.

Respaldo familiar y próximos compromisos

El pugilista ha reconocido públicamente el respaldo de su familia, en especial de su padre, Mauricio Paul, quien lo ha acompañado en cada uno de sus compromisos profesionales y a quien considera un pilar en su desarrollo deportivo.

Abdel Paul buscará ampliar su marca invicta cuando enfrente a Jorge ‘El Chapu’ Valencia en la división Pluma, en la pelea estelar de la promotora Round Zero, programada para el 26 de febrero en el Salón Ribera, en Monterrey, Nuevo León.

Además, el regiomontano participará en la velada organizada por el ex campeón mundial Juan Manuel Márquez, denominada Gloves & Glory II, prevista para el mes de abril, evento que representa una oportunidad para consolidarse en el ámbito profesional y proyectarse hacia futuras disputas por títulos de mayor relevancia.





