Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_725db0d026
Deportes

Abdel Paul; El gran prospecto regiomontano en el boxeo

Abdel Paul tendrá una gran oportunidad de elevar su récord positivo al enfrentarse a Jorge 'El Chapu' Valencia este próximo 26 de febrero

  • 25
  • Febrero
    2026

Abdel Paul Cázares, originario de Monterrey, Nuevo León, se posiciona como uno de los prospectos con mayor proyección dentro del boxeo profesional, el pugilista mantiene  un récord invicto de 8 victorias, 6 de ellas por la vía del knockout y sin derrotas, consolidándose como una de las figuras emergentes del pugilismo local.

Formación deportiva desde la infancia

Desde temprana edad, Abdel mostró inclinación por el deporte, especialmente por las disciplinas de contacto, durante su niñez practicó futbol, disciplina que marcó su primer acercamiento formal al ámbito deportivo y que sentó las bases de su desarrollo físico y competitivo.

Paralelamente, participó durante varios años en actividades religiosas dentro del grupo juvenil “Escuadrón”, enfocado en dinámicas de destreza, estrategia y trabajo en equipo, además de promover liderazgo y formación integral con orientación cristiana.

El boxeador regiomontano se integró desde los 12 años al escuadrón “Langley”, ubicado en la iglesia María Auxiliadora, en la colonia Linda Vista del municipio de Guadalupe.

WhatsApp Image 2026-02-25 at 3.41.38 PM.jpeg

Experiencia en futbol americano y lucha olímpica

Antes de enfocarse de lleno en el boxeo, Abdel incursionó en el futbol americano, donde fue titular en el equipo campeón de la categoría novatos en 2019, tras imponerse a los Delfines de la Preparatoria Número 8  y romper una racha sin títulos para los Panteras.

WhatsApp Image 2026-02-25 at 3.42.25 PM.jpeg

Gracias a su desempeño, fue seleccionado por el estado de Nuevo León para disputar el torneo nacional Sub-17 en 2019, celebrado en la Ciudad de México, compartiendo la Conferencia 1 con Guanajuato, Fademac Rojo y Conadeip.

WhatsApp Image 2026-02-25 at 3.42.36 PM.jpeg

Durante su etapa en la preparatoria también formó parte de la liga intrauniversitaria de la UANL, representando a la Prepa 22 en la disciplina de lucha olímpica. En esta etapa obtuvo dos medallas de oro y una de bronce, resultados que reforzaron su perfil como atleta integral.

Inicio en el boxeo y etapa amateur

Al concluir la preparatoria, Abdel decidió enfocarse completamente en el boxeo, a los 17 años comenzó a entrenar por cuenta propia en la terraza de su hogar, utilizando únicamente un costal y un par de guantes.

Un año más tarde ingresó formalmente a un gimnasio, donde inició un proceso de preparación estructurado bajo la supervisión de entrenadores especializados.

Abdel comenzó a participar en torneos regionales y nacionales, durante su etapa como boxeador amateur conquistó diversos campeonatos avalados por el WBC y otras promotoras, acumulando un gran récord de 20 victorias y una derrota.

WhatsApp Image 2026-02-25 at 3.41.58 PM.jpeg

Salto al profesionalismo

A los 20 años debutó como profesional frente a Julio Palomino Rivera, combate que concluyó por knockout técnico en el primer asalto. Desde entonces, suma ocho combates profesionales, con seis triunfos por knockout y dos por decisión, lo que representa un 75% de efectividad de finalización.

Dentro de su equipo de trabajo destaca la presencia del ex campeón mundial mexicano Jhonny González, quien fue monarca mundial en tres ocasiones dentro de dos divisiones, en las 118 y 126 libras.

WhatsApp Image 2026-02-25 at 5.56.42 PM.jpeg

Respaldo familiar y próximos compromisos

El pugilista ha reconocido públicamente el respaldo de su familia, en especial de su padre, Mauricio Paul, quien lo ha acompañado en cada uno de sus compromisos profesionales y a quien considera un pilar en su desarrollo deportivo.

Abdel Paul buscará ampliar su marca invicta cuando enfrente a Jorge ‘El Chapu’ Valencia en la división Pluma, en la pelea estelar de la promotora Round Zero, programada para el 26 de febrero en el Salón Ribera, en Monterrey, Nuevo León.

Además, el regiomontano participará en la velada organizada por el ex campeón mundial Juan Manuel Márquez, denominada Gloves & Glory II, prevista para el mes de abril, evento que representa una oportunidad para consolidarse en el ámbito profesional y proyectarse hacia futuras disputas por títulos de mayor relevancia.

WhatsApp Image 2026-02-25 at 5.30.43 PM.jpeg


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

cristiano_ronaldo_almeria_14b3800614
Cristiano Ronaldo compra el 25% del UD Almería
Whats_App_Image_2026_02_26_at_12_57_24_AM_d1ffaeb7e3
América ‘tiembla’ con Tigres… ¡en la Ciudad de México!
Whats_App_Image_2026_02_26_at_12_59_52_AM_b133a97c99
Los Gallos salen 'bravos' y vencen a los Tigres
publicidad

Últimas Noticias

sheinbaum_infantino_mundial_33559334f0
Sheinbaum agradece apoyo de FIFA a México como sede del Mundial
Wall_Street_abre_verde_tras_inflacion_de_noviembre_5fb362960a
Wall Street abre mixto por caída de Nvidia pese a resultados
EH_UNA_FOTO_2026_02_26_T091021_449_a4ae6c8522
Cuba no agrede ni amenaza, pero sí se defiende: Díaz-Canel
publicidad

Más Vistas

ab7b59142cf42697ca1bc8fe19c1243cef4de725_af8474ec39
Caso 'El Mencho': cuando el amor es más rastreable como el dinero
Whats_App_Image_2026_02_24_at_8_22_17_PM_c7aae7500a
Trump se adjudica éxito de operativo contra 'El Mencho'
EH_UNA_FOTO_2026_02_25_T112605_736_c6a20ab305
Billboard Women in Music 2026: Thalía será reconocida como 'Icon'
publicidad
×